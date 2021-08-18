Hem Uygun Fiyatlı Hem De İddialı Bir Canavar Geliyor! Realme GT Master Satışta!

Geçtiğimiz günlerde Hindistan üzerinde tanıtılan Realme GT Master, oldukça ilgi gören bir cihaz oldu. AliExpress üzerinde satışa sunulan Realme GT Master, yakın zaman içinde ülkemize gelecek gibi görünüyor. Hem Avrupa üzerinde çok sevilen hem de Hindistan tarafında beğenilen bu cihaz uygun fiyatlı olarak satışa çıkacağını iddia ediyor. Akıllı telefon severlere yeni bir bakış açısı geliyor.

349 Dolarlık bir çıkış fiyatı ile karşımıza çıkan ürün, erken rezervasyon ile 299 dolardan satışa sunuluyor. Tabi bazı ülkelerde yaşanan indirimle birlikte 250 dolara kadar fiyatının düşeceğini söyleyebiliriz.

3 farklı renk seçeneği ile herkese hitap ediyor

Renk seçenekleri konusunda herkese hitap eden ürün, 3 farklı renk seçeneği ile oldukça iddialı bir çalışma sağlıyor diyebiliriz. Ay beyazı, kozmos siyahı, voyager gri ve diğer renk seçenekleri ile oldukça iddialı bir çalışma hepimizi bekliyor diyebiliriz. 128 gb ve 256 gb renk seçeneği ile de oldukça hızlı bir çalışma bizleri bekliyor diyebiliriz. Ürüne pek çok promosyon ve renk seçeneği getiriliyor. Zaman içerisinde renk seçeneğinin de artacağını söyleyebilir ve bu konuda bir etkileşim yaratabiliriz.

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23 Ağustos günü ön siparişlerin başlayacağı bu ürün için sizler de zaman kaybetmeyin ve seçeneklerin tamamını kendi içinizde kullanmaya ve ön plana çıkarmaya başlayın. Detayların ve farklı yaklaşımların tamamını da bu süreçlerde görebilir ve incelemeye başlayabilirsiniz. Zaman içerisinde değişecek olan kampanyaların takibini de online olarak yapmanız için sistemli bir ilerleme gerekiyor. Bu konuda yapılacak olan bütün seçenekleri online olarak kullanın ve tek bir tıklama ile siparişlere göz atın.

İki farklı hafıza seçeneği geliyor!

128 GB Beyaz ve 256 GB sürümleri 30 Ağustos ile 3 Eylül arasında gönderilmeye başlanırken, diğer iki seçenek (128 GB Siyah ve Gri) 3 Eylül ile 10 Eylül arasında bunları takip edecek. Bu yüzden markanın resmi sitesi üzerinden kampanyaları ve gönderim sıralarını rahatlıkla takip edebilirsiniz. Zaman kaybetmeyin ve sizler de kendinizle ilgili olan modele göz atın. Hangi modelin özellikleri sizin ilginizi çekiyor ise o modele göz atabilir ve incelemelerini yapabilirsiniz.