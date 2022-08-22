Her Oyuncunun Sahip Olması Gereken En İyi Yazılım

PC oyunları eğlenceli, çok yönlü ve deneyiminizi güçlendirmek için tasarlanmış şık yardımcı yazılımlarla dolu. İster kendinize bir oyun bilgisayarı satın almış olun isterseniz de mevcut bilgisayarınıza ait en iyi yazılımı arıyor olun doğru yere geldiniz. Bu yazımızda her oyuncunun sahip olması gereken en iyi yazılımı sizlerle buluşturuyoruz.

Oyuncular İçin En İyi Yazılımlar

VeePN MSI Afterburner Razer Cortex: Game Booster Discord Steam WinDirStat Reshade TeamSpeak OBS Studio CPU-Z

VPN Nedir ?

VPN, doğrudan çevirecek olursak İngilizce sanal özel ağ (virtual private network) anlamına geliyor ve olmadığınız bir yerdeki fiziksel bir ağa sizi uzaktan bağlıyor. Kimisi bu teknolojiyi şirketlerinin yerel ağına sanki oradaymış gibi bağlanmak için kullansa da bazı zorunluluklardan dolayı bu kavramı tıpkı DNS gibi öğrenmek zorunda kalan yoldaki vatandaş için VPN girilemeyen sitelere girilebilmesini sağlayan mucizevi bir çözüm.

VPN Türleri Nelerdir ?

VPN’leri yapılarına göre ayırdığımız zaman donanım tabanlı çözümler ve yazılım bazlı çözümler olarak ikiye ayırabiliriz. VPN çözümleri bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza özelleşmiş bir ağ sürücüsü olarak kurulurlar. Genel olarak da işletim sistemleri üzerinde çeşitli VPN protokolleri de gömülü olarak sunulmaktadır. Yapmanız gereken VPN sağlayıcınızın ayarlarını girmek ve VPN’e bağlanmaktır.

VPN’nin Faydaları Nelerdir ?

VPN bağlantısı, çevrimiçi veri trafiğinizi gizler ve dışarıdan erişilmelerine engel olur. Şifrelenmeyen veriler, ağa erişimi olan ve görmek isteyen herkes tarafından görüntülenebilir. VPN sayesinde bilgisayar korsanları ve siber suçlular bu verilerin şifresini çözüp verileri kullanamaz.

Güvenli şifreleme: Verileri okuyabilmek için şifreleme anahtarına ihtiyacınız olur. Şifreleme anahtarı olmazsa ve bir kaba kuvvet saldırısı gerçekleşirse bilgisayarın kodu çözümlemesi için milyonlarca yıl gerekir. VPN sayesinde çevrimiçi hareketleriniz ortak ağlarda bile gizlenir.

Konumunuzu gizleme: VPN sunucuları aslında internette sizin vekilleriniz gibi davranır. Demografik konum verileriniz başka bir ülkedeki sunucudan geldiği için gerçek konumunuz tespit edilemez. Ayrıca çoğu VPN hizmeti, yaptıklarınızın kayıtlarını depolamaz. Bazı sağlayıcılar ise yaptıklarınızı kaydeder ancak bu bilgileri üçüncü kişilere aktarmaz. Yani kullanıcı davranışlarınızın muhtemel kayıtları kesin olarak gizli kalır.

Bölgesel içeriğe ulaşma: Bölgesel internet içeriklerine her yerden ulaşmak her zaman için mümkün olmayabilir. Servislerde ve web sitelerinde çoğunlukla dünyanın sadece belli bölgelerinden ulaşılabilen içerikler bulunur. Standart bağlantılar, konumunuzu belirlemek için ülkedeki yerel sunucuları kullanır. Bu da seyahat ettiğiniz sırada kendi ülkenizdeki içeriklere, kendi ülkenizdeyken de uluslararası içeriklere ulaşamayacağınız anlamına gelir. VPN konum yanıltması ile başka bir ülkedeki bir sunucuya geçip konumuzu etkili bir şekilde “değiştirebilirsiniz”.

Güvenli veri aktarımı: Eğer uzaktan çalışıyorsanız şirketinizin ağındaki önemli bilgilere erişmeniz gerekebilir. Güvenlik sebebiyle bu tip bilgiler için güvenli bağlantı gerekir. Ağa katılmak için genellikle VPN bağlantısı şart koşulur. VPN hizmetleri, özel sunuculara bağlanır ve herhangi bir veri sızıntısı riskini ortadan kaldırmak için şifreleme yöntemleri kullanır.

Her Oyuncunun Sahip Olması Gereken En İyi Yazılım

VeePN

Gizliliğin ön planda olduğu bir oyun deneyimi için, sahip olmanız gereken en iyi yazılım VeePN’dir. 1 numaralı VPN hizmeti olarak karşımıza çıkan VeePN, gizlilik konusunda da ön plandadır. Bu yazılım sayesinde her bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Üstelik VeePN size özel bağlantı hızı için 50 lokasyonda 2500+ sunucuya sahip. Artık sorunsuzca indirme kotasını veya bant genişliği sınırlarını düşünmeden internette gezinebilirsiniz. VeePN, iOS, Android, MacOS, Windows ve Linux da dahil olmak üzere mevcut popüler platformları destekler. Bir VPN hesabını en fazla 10 cihazda kullanabilirsiniz!

VeePN Yazılımının Faydaları

Hız ve Kota Sınırı Yok

Eş Zamanlı 10 Bağlantı

50 Konum ve 2500+ VPN Sunucusu

Aktivite kaydı yok. Bağlantı kaydı yok

Banka Düzeyinde 256-Bit Şifreleme