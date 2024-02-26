HMD Barbie Marka Kapaklı Telefon Çıkarıyor

10 yıla yakın bir süredir yalnızca Nokia marka telefon üretimi gerçekleştiren HMD, Barbie marka kapaklı telefon çıkaracağını deklare etti. Barbie markasının sahibi Mattel ile HMD arasında kurulan bir ortaklık anlaşması neticesinde “Barbie Flip Phone” üretilmesi kararlaştırıldı. Alışkın olduğumuz akıllı cihazların yerine geleneksel bir telefon olacak bu cihazın, özellikle Barbie hayranları tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. Peki telefon ne zaman piyasaya çıkacak, özellikleri neler, inceleyelim…

HMD Barbie Marka Kapaklı Telefon Üretiyor

HMD yani Human Mobile Devices, Nokia olarak markalaşmış olan Nokia Mobile; Finlandiya merkezli Terry Gou’ya ait bir cep telefonu üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. HMD; 2014 yılında Nokia’nın Microsoft’a satıp 2016’da geri aldığı cep telefonu üretimini gerçekleştirmekte olup son 7 yıldan bu yana yalnızca Nokia marka cihazları üretmektedir. HMD, Mattel ile yaptığı ortaklık neticesinde uzun zamandan sonra Nokia haricinde bir marka telefon üretimi gerçekleştirecektir.

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MWC 2024 kapsamında gelecek planlarından bahseden HMD Barbie telefonunu da bu etkinlikte duyurdu. HMD, telefon hakkında fazla detay vermedi. Cihazın özellikleri ve fiyatı konusunda detaylı açıklama yapılmadı. Bu kapsamda Barbie temalı telefon hakkında bilinen az şey var. Bunlar; cihazın akıllı bir telefon olmayacak oluşu; kapaklı, geleneksel bir tasarımda üretilecek olması ve Temmuz ayında piyasaya sürülecek olması.

Bahse konu telefonun HMD logosunu taşıyacağı da gelen bilgiler arasında. HMD markasını takip edenlerin hatırlayacağı üzere kısa bir zaman öne HMD’nin Nokia markasından biraz uzaklaşmak istediğine yönelik söylemler ortaya çıkmıştı. Aslında gerçekleştirilen bu iş birliği, bahse konu uzaklaşmanın ilk adımı olabilir. HMD’nin açıklamalarına göre şirket, Mattel gibi piyasanın devleri ile çeşitli iş birlikleri gerçekleştirmeye devam edecek. Bununla birlikte HMD marka cihazlar piyasaya sürülmeye devam edecek. Ancak Nokia marka cihazlar da gelmeye devam edecek.

HMD Barbie Telefon Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne kadar Olacak?

HMD’nin yaptığı açıklamalara göre Barbie Flip Phone, Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Kapaklı bir telefon olarak karşımıza çıkacak olan bu cihazın özellikleri henüz belli değil; fiyatı konusunda da bir açıklama yapılmadı.

HMD Mayıs Ayında Yeni Bir Nokia Telefonu Piyasaya Sunacak

MWC (Mobile World Congress) 2024 organizasyonunda HMD’nin yaptığı açıklamalara göre Nokia telefonlar üretilmeye devam edecek. Buradan anlıyoruz ki şirket, çok markalı bir strateji benimsemeyi planlıyor. Bahse konu organizasyonda belirtildiği üzere yeni bir Nokia telefon da piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. HMD Nokia marka bir telefonu Mayıs ayında kullanıcıya sunacak.

HMD’den DIY Platform ve Cihaz Duyurusu!

MWC 2024’te HMD’nin Barbie tarzı telefon ve Nokia telefonun dışında bir diğer duyurduğu teknoloji ise Fusion cihazı. Söz konusu cihaz bir DIY platformu olarak karşımıza çıkıyor. Markanın bu ürün ile amacı Raspberry Pi imkanlarını bir akıllı telefon modunda kullanıcıya sunmak. HMD Fusion cihazının arkasında bulunan altı adet pine, outfits donanımları takılabilmekte.

Bahse konu outfitse örnek teşkil etmesi bakımından “kan testi donanımı” söylenebilir ve bu donanımları kullanıcı kendisi üretebilir. Bu bağlamda söz konusu outfits ile kan testi yapılarak yazılım ara yüzü ile de kan testi sonuçları ve yapılabilecek tedaviler görülebilir. Söz konusu cihaz ile ilgili ayrıntılı açıklamanın da ilerleyen süreçlerde yapılması beklenmekte.