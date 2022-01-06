HMD, CES 2022’de Dört Yeni Nokia Akıllı Telefon Tanıttı!

CES 2022’deki duyurular artmaya devam ediyor. Nokia da CES 2022 etkinliği sırasında dört yeni akıllı telefonu görücüye çıkardı.

Nokia C100 ve C200, MediaTek Helio A22 işlemci, 4.000 mAh pil ve tek arka kameraları ile üreticinin en yeni bütçe seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor. C100 99 dolar, C200 ise 119 dolar fiyat etiketine sahip.

Nokia G100 ve G400 ise Snapdragon işlemciye sahip. SD 615 ve SD 480 5G, 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı vaat ediyorlar. G400, 6,6 inç su damlası çentikli ekran; ve 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro lenslerin yanı sıra 48 MP ana modül ile üçlü kamera kurulumu vaat ediyor.

G100, 6,5 inç ekrana, üçlü kamera kurulumuna; yanda parmak izi tarayıcıya ve 5.000 mAh pile sahip. Nokia G100’ün fiyatı 149 dolar, G400’ün fiyatı ise 239 dolar olacak.