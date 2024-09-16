Nokia cihazlarını üreten HMD, Nokia’nın isim lisansının bitmesi ile birlikte artık kendi adı ile yani HMD markası altında cihazlarını üretiyor. Bu kapsamda marka kısa bir zaman önce HMD Fusion akıllı telefonunu tanıttı. Parçaları çıkabilen, modüler bir tasarıma sahip olan HMD Fusion, bazı AB ülkelerinde satışa çıktı. Peki HMD Fusion fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışa çıkacak mı, bakalım…

HMD Fusion Fiyatı Ne Kadar, Türkiye’de Satışa Çıkacak mı?

Modüler bir tasarımla akıllı telefon piyasasına giren HMD Fusion, fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça uygun bir fiyatla satışa çıkan HDM Fusion değiştirilebilir, takıp çıkartılabilir bileşenleri ile pazarda kendine sağlam bir yer edinecek gibi görünüyor.

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HMD artık kendi ismi ile markalaşmış yeni telefonlar üretecek zira Nokia’nın isim lisansı sona erdi. Bu kapsamda farklı bir tasarıma sahip olan HMD Fusion uygun fiyatıyla Fransa, Finlandiya, Almanya, İspanya ve İrlanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde pazara çıkmış durumda. Yaklaşık 270 Euro’dan başlayan fiyatla satışa çıkan HMD modüler akıllı telefonu, söylenene göre bazı ülkelerde tükenmiş durumda.

HMD Fusion fiyatı RAM boyutuna göre değişiyor ve 6 GB’lık RAM ve 128 GB’lık depolama alanına sahip olan model yaklaşık 270 Euro; 8 GB’lık RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model ise yaklaşık 300 Euro seviyesinden satılmakta. Söz konusu modeller Birleşik Krallık’ta yaklaşık 230 Pound ve 250 Pound olarak piyasaya çıkmış durumda.

HMD Fusion Özellikleri

Değiştirilebilir özelliklere sahip olan HMD Fusion gücünü Snapdragon 4 Gen 2 çip setinden almakta. 8 GB’a RAM belleğe sahip olan HMD akıllı telefon 256 GB’a kadar da depolama alanı sunmakta. 108 Megapiksel çözünürlüklü arka kameraya sahip olan telefon 50 MP’lik selfie kamerası ile geliyor. HMD Fusion özelliklerini kısaca listeleyelim:

Ekran – 6.56 inç LCD, 90Hz yenileme hızı

İşlemci – Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

RAM – 8GB’a kadar

Depolama – 128 GB / 256 GB

Arka Kamera – 108 MP ana kamera , 2 MP derinlik sensörü

, 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera – 50 MP

Pil – 5,000 mAh, 33 W hızlı şarj

İşletim Sistemi – Android 14

Yazılım Güncellemeleri – 2 yıl

Özellik – Modüler tasarım, değiştirilebilir Fusion Kıyafetleri, Kablosuz şarj, dayanıklı koruma, halka ışık vb.

HMD Fusion Türkiye’de Satışa Çıkacak mı?

Etkileyici bir tasarıma ve özelleştirilebilir niteliklere sahip olan HMD Fusion Türkiye’de satışa çıkacak mı sorusu da cihazla ilgili en merak edilenler arasında. Bu kapsamda net bir açıklama yok ancak cihazın Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.