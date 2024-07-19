Ana Sayfa » Akıllı Telefon HMD Skyline Orta Seviye Telefon Grubuna İlgi Çekici Özellikleri ile Geliyor Akıllı Telefon HMD Skyline Orta Seviye Telefon Grubuna İlgi Çekici Özellikleri ile Geliyor Emine Emre 2 Görüntüleme

Nokia telefon üreticisi olan HMD şimdiye dek ürettiği en güçlü telefonunu pazara çıkardı. HMD’nin en güçlü telefonu olan HMD Skyline pazarda orta segmentte yer alıyor. Kolay tamir edilebilme özelliği ile ön plana çıkan cihaz 108 MP’lik bir ana kameraya sahip. Akıllı telefon piyasasında pazar payını artırmayı hedefleyen markanın yeni cihazı HMD Skyline orta seviye telefon grubuna ilgi çekici özellikleri ile geliyor.

HMD Skyline Orta Seviye Telefon Grubuna İlgi Çekici Özellikleri ile Geliyor

Nokia telefon üreticisi HMD, orta segment telefonlar arasına yeni cihazı HMD Skyline ile girdi. Nokia’nın bazı modelleri ile benzerliği gözlerden kaçmayan telefonun alameti farikası “kolay tamir edilebilir” olması. Bu kapsamda HMD, iFixit ile tamir konusunda bir iş birliği yapmış durumda. HMD Skyline bu özelliği ile 10 dakikada pil ve ekran değişimine imkan sağlıyor.

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HMD Skyline şimdiye dek HMD’nin ürettiği en güçlü telefon ancak cihazın piyasadaki karşılığı orta seviye. Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden gücünü alan HMD Skyline 8 GB ve 12 GB RAM opsiyonları sunuyor. Depolama alanı kısmında ise 512 GB’a kadar seçenekleri mevcut ve bununla birlik MicroSD kart ile depolama alanı artırılabiliyor.

HMD Skyline ekran kısmına baktığımızda ise 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü bir OLED panel barındırmakta. Ekranın yenileme hızı ise 144 Hz seviyesinde. 50 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası ile gelen HMD Skyline arka kamera kurulumunda ise OIS desteği bulunan 108 MP’lik bir ana kamera, 13 Megapiksellik ultra geniş açı kamera ve 2X zoom teknolojisine sahip olan 50 MP’lik bir telefoto kamera yer almakta.

AI Capture Fusion Teknolojisi ile Kusursuz Fotoğraflar

Yeni üretilen pek çok telefonda olduğu gibi HMD Skyline’da da yapay zeka teknolojisi bulunakta. Yüksek çözünürlüklü kameralarla hali hazırda oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilen cihaz, AI Capture Fusion yapay zeka teknolojisi ile bu fotoğrafları kusursuz hale getiriyor.

Batarya kısmında 4600 mAh’lık bir pil yer alan cihaz 33 W kablolu şarj ve 15 W Qi2 kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. 10 dakikada kolay tamir edilebile özelliğine sahip olan HMD yeni telefon işletim sistemi kısmında Android 14 yer alıyor. Cihazda 3 yıllık güvenlik ve 2 yıllık da işletim sistemi güncellemesi bulunuyor.

HMD Skyline Özellikleri ve Fiyatı

HMD Skyline özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse:

Ekran – 6.5 inçlik OLED Full HD+

İşlemci – Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti

RAM – 8 GB / 12 GB

Depolama – 128 GB / 256 GB depolama

Kamera – 108 MP ana kamera, 50 MP 4x telefoto, 50 MP ön kamera

Batarya – 4600 mAh pil, 33 W hızlı şarj

HMD Skyline fiyatına gelince de RAM ve bellek büyüklüklerine göre farlı fiyatlarda olan cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 500 Euro seviyesinde.