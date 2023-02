Hogwarts’ta derslere katılmaktan, arazide bir süpürgeyle uçmaktan ve yeni büyüler ve iksirler öğrenmekten daha iyi ne olabilir? Bütün bunları bir arkadaşla yapmak elbette!

Hogwarts Legacy, her yaştan Harry Potter hayranına ilk kez fantastik okulun açık dünya versiyonunu keşfetme şansı veriyor. Öğrenciler Hogwarts’ın ünlü evlerinden birine gidiyor, her türlü sihirde ustalaşıyorlar ve kendilerini her türlü vahşi büyülü maceranın ortasında buluyorlar.

Peki Hogwarts Legacy çok oyunculu mu?

Şu an itibariyle, Hogwarts Legacy tamamen tek oyunculu bir deneyim sağlıyor. Bu tasarım gereği olan bişey. Çünkü oyunun ilk pazarlama materyali çevrimiçi olarak ortaya çıktığından beri, geliştirici Avalanche Software, oyunun herhangi bir kooperatif veya çevrimiçi oynanış için tasarlanmadığı konusunda son derece net oldu.

Ancak mod geliştiriciler sayesinde Hogwarts’ta çok oyunculu bir oyun deneyimi için de hala umut var. Oyun henüz ilk günlerinde, ancak HogWarp adlı devam eden bir mod, sekiz oyuncuya kadar kooperatif Hogwarts Legacy oyununa izin vermeyi hedefliyor. Mod, geçmişte Bethesda’nın popüler fantastik RPG oyunu Skyrim’e çok oyunculu oynanışı Skyrim Together adlı bir projeyle başarıyla getiren bir mod ekibi olan Together Team tarafından üzerinde çalışılıyor.

Mod yapımcısı Yamashi, bir röportajda “Amacımız, oyuncunun görünümü, animasyonları ve NPC’leri ile karakterlerin ortaya çıkması gibi temellerin nasıl yapılacağını bulmaktır” dedi. “Kendimiz çok oyunculuya özgü herhangi bir içerik oluşturmayacağız; insanların oyununun tadını çıkarabilmesi ve belki daha sonra kendilerinin genişletmesi için istikrarlı bir çerçeve sağlamak istiyoruz.” diye ekledi.

Team Together, resmi Hogwarts Legacy çıkışından sadece birkaç gün sonra modun test yapısının bir videosunu da yayınladı.

Yamashi şu anda tek başına mod üzerinde çalışıyor, ancak diğer mod yapımcılarının projeye katılma fırsatını değerlendirdiği bildiriliyor. Yamashi’s Patreon aboneleri için modun bir test derlemesi mevcut ancak mod yapımcısı, bu noktada “çok basit ve hatalı bir şey bulmak” için bekleyen herkesi uyardı. Modun daha eksiksiz bir sürümü birkaç ay içinde mevcut olabilir.