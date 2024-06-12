Ana Sayfa » Akıllı Telefon Honor 200 Serisi, İyi Özellikler ve Uygun Fiyatla Görücüye Çıktı! Akıllı Telefon Honor 200 Serisi, İyi Özellikler ve Uygun Fiyatla Görücüye Çıktı! Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

Honor 200 Serisi küresel pazarlarda görücüye çıktı. Seri standart, pro ve lite modellerden oluşuyor. İlk ikisi, geçen yılki Honor 100 ikilisinin üst modelleri olarak geliyor. Geçen ay Çin’de de görücüye çıkan bu telefonların global versiyonları da aynı özelliklerle geliyor. Gelin daha detaylı bakalım.

Honor 200 Serisi

Honor 200 ve 200 Pro, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit maksimum parlaklıkla geliyor. Honor 200, 2.664 x 1.200 piksel çözünürlüğe sahipken Honor 200 Pro 2.700 x 1.224 piksel çözünürlüğe sahip. AI Sirkadiyen gece ekranı, düşük mavi ışık ve TUV titreşimsiz sertifikası gibi ekran özellikleri var. Her iki telefon da hap şeklindeki kamera ve arka paneldeki dokulu desenle aynı tasarıma sahip.

Kamera cephesinde Honor 200 ve 200 Pro, aynı kuruluma sahip üçlü arka kameralarla geliyor. Ancak iki cihazdaki sensörlerde ufak farklılıklar var. Standart modelde OIS’li 50 MP 1/1,56 inç ana kamera, 50 MP OIS+EIS telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açı ünitesi bulunuyor. Pro modelinde ise 50 MP 1/1,3 inç H9000 ana sensör, OIS ve EIS destekli 50 MP telefoto ünitesi ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Honor 200 ikilisinin ön kısmında 50MP selfie kamerası bulunuyor. Her iki akıllı telefon da yapay zeka ile ilgili kamera özellikleriyle birlikte geliyor.

Honor 200’de 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla birlikte Snapdragon 7 Gen 3 işlemci bulunuyor. Öte yandan Honor 200 Pro, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile donatılmış. Yalnızca 12GB + 512GB depolama özelliğiyle geliyor. Her iki telefon da 100W kablolu şarjı destekleyen 5.200mAh Silikon-karbon pil bulunuyor.

Pro modelinde ayrıca 66W kablosuz ve ters kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Yazılım açısından Honor 200 ikilisi, Magic Portal, Magic Capsule, Magic Lock Screen vb. AI özelliklerine sahip Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ileçalışıyor.

Honor 200 Lite‘a gelince, standart ve pro modellerin uygun fiyatlı bir versiyonu. 2.000 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip. Kamera kurulumu, 5MP derinlik ve 2MP makro lenslerle birleştirilmiş 108MP ana sensörden oluşuyor. Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.