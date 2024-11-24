Honor 300 Ultra Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı, İşte Detaylar!

Honor akıllı telefon pazarındaki pazar payını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda marka, yeni Honor 300 serisini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Yeni seride Honor 300, Honor 300 Pro ve 300 Pro Ultra yer almakta. Standart model ile Pro model Honor online mağazada listelenmiş durumda ancak Ultra modeli henüz siteye eklenmedi. Ancak bazı sızıntı kaynaklarından gelen bilgilerle Honor 300 Ultra özellikleri ortaya çıkmaya başladı. İşte ayrıntılar…

Honor 300 Ultra Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Merakla beklenen Honor 300 Ultra özellikleri belli olmaya başladı. Marka, cihazın tanıtımını henüz yapmadı ve online resmi sitesinde listelemedi ancak sektörün önemli sızıntı kaynakları 300 Ultra’nın bazı niteliklerini ortaya çıkardı. Bu kapsamda cihazın bazı tasarım ve teknik özelliklerinin belli olduğu söylenebilir.

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Honor’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı 300 serisinin en üst modeli olan Honor 300 Ultra, kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak ve cihazda çift ön kamera bulunacak. Cihazın arka kamera kurulumunda 3 sensör bulunacak ve farklı bir tasarıma sahip olacak. 300 serisinin standart modeli iki kameralı bir kuruluma sahipken pro ile ultra modelinde ise üç sensör yer alacak.

Sızdırılan Honor 300 Ultra özellikleri kapsamında modelin işlemci özelliği de belli oldu. Söylenene göre, serinin güçlü modeli olan 300 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alacak. İşlemcisinden anlayacağımız üzere Honor 300 Ultra üst segment telefonlar arasına katılacak.

Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci!

Batarya kısmına baktığımızda ise 5300 mAh kapasiteli bir pil ve 100 W’lık hızlı şarj desteğinin bulunduğu söylenebilir ve bununla birlikte kablosuz şarj özelliği de bulunmakta. Honor’ın bu yeni telefonunun ağırlığı ve ölçüleri konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. 300 Ultra siyah ve beyaz renk opsiyonlarına sahip olacak ancak bunlardan başla bir renkte tasarıma sahip olacak mı henüz belli değil.

300 serisinin standart ve Pro modelleri hakkında bazı bilinenlere değinecek olursak da her iki modelin de hızlı şarj ve batarya kapasitelerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte kablosuz şarj özelliği Pro modelinde bulunurken Honor 300’de bulunmamakta. Standart model, 181 gr ağırlığında ve 6,97 mm kalınlığında iken Pro model ise 7,7 mm ve187 gr değerlerine sahip.

Kısa bir zaman içerisinde tanıtılması beklenen Honor 300 Ultra’nın şimdilik bilinen özellikleri bunlarla sınırlı. Bu özelliklerin de sızıntıdan ibaret olduğunu hatırlatalım. Honor’ın lansmanı gerçekleştiğinde biz de sizlere cihazın merak edilen özelliklerini aktarıyor olacağız.