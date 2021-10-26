Honor X30i Bu Hafta Tanıtılacak – İşte Teknik Özellikleri

Dün Honor, Honor Play5 Vitality Edition akıllı telefonunu duyurmak için bir lansman etkinliği düzenledi. Perşembe günü şirket; Honor X30i ve Honor X30 Max adlı yeni nesil X serisi telefonların tanıtacak. Bugün şirket, Honor X30i’nin gümüş görünümünü sergilemek için birkaç poster paylaştı.

Yakın tarihli bir sızıntı, Honor X30i’nin Charm Sea Blue; Titanium Silver, Rose Gold ve Night Black gibi dört renkte mevcut olacağını ortaya koydu. Şirket, birkaç gündür akıllı telefonun ince ve güzel tasarımından bahsediyor. Raporlar, cihazın 7.45 mm kalınlığında ve 174 gram ağırlığında olduğunu gösteriyor.

Honor X30i, 1080 x 2388 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç LCD panele sahip olacak. Ekran, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ile gelecek.

Merkezi olarak konumlandırılmış ekran deliği, 8 megapiksel selfie kamera barındıracak. Arka kamera kurulumu, 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi ve 2 megapiksel makro lens ile gelecek.