Honor 50 Pro Plus Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Bu yılın başlarında, eski ana şirketi Huawei’den bağımsızlığından bu yana şirketin ilk amiral gemisi telefonu olarak gelen Honor V40 serisi piyasaya sürüldü. Şimdi, yeni bir sızıntı, Honor 50 Pro Plus adlı birinci sınıf bir cihazın özelliklerini ortaya çıkardı.

Master Lu’dan gelen yeni bir sızıntıya göre, cihaz birinci sınıf özelliklerle gelecek. Bu, cihazın 2K çözünürlüğü ve 120Hz yüksek yenileme hızını destekleyen 6.79 inçlik bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Ön tarafta, çift delikli bir selfie kamerası da bulunacak. Honor 50 Pro Plus, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamaya sahip olacak.

Bu akıllı telefon, 66W hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen büyük bir 4.400 mAh pil ile desteklenecek. Cihaz aynı zamanda IP68 su ve toz geçirmezlik özelliğine sahip olacak. Ayrıca, telefonun Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 888 işlemcisine de sahip olması bekleniyor.

Fotoğrafçılık konusunda da telefon, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens, 8 megapiksel telefoto kamera ve başka bir ToF lens ile eşleştirilmiş 50 megapiksel ana sensörle birlikte dörtlü bir kamera modülüne sahip olacak. Ön tarafta, çift delikli kamera 32 megapiksel ana selfie kamera ve başka bir 8 megapiksel sensör barındıracak.