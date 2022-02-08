Honor 60 SE 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Birkaç ay önce Honor; amiral gemisi Honor 60 ve 60 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket bu akıllı telefon serisine yeni bir model daha ekledi. Honor 60 SE 5G bugün resmi olarak görücüye çıktı. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

Honor 60 SE 5G

Şirket telefonu duyurmuş olsa da, tam özellik listesini henüz açıklamadı. Honor, cihazın Full HD+ ekran için 120Hz yenileme hızına sahip olduğunu onayladı. Şirket tarafından paylaşılan görüntüsü, 64 megapiksel ön kamera sensörünü barındırmak için ekranın üst ortasında bir delik olduğunu doğruluyor.

Önceki raporlara inanılırsa, telefon MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip olacak. Cihazın arka tarafında 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Honor 60 SE’nin 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip temel modeli 345 dolar, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama modeli ise 393 dolar fiyat etiketine sahip.