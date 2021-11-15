Honor 60 Serisi, Aralık Ayında Satışa Çıkacak!

Haziran ayında Honor, Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE akıllı telefonlarını duyurdu. Son raporlar, Çinli üreticinin Honor 60 serisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Güvenilir bir kaynak ise, Honor 60 serisinin gelecek ay görücüye çıkacağını söylüyor.

Kaynak tarafından paylaşılan görüntü, Honor 60 serisinin arka tasarımına bir bakış sunuyor. Telefon, Honor 50 serisi gibi çift kameralı halka tasarım vaat ediyor. Serinin Honor 60, Honor 60 Pro ve Honor 60 SE‘yi içereceğini tahmin ediyoruz.

Bu arada kaynağımız, standar ve Pro modelinin 66W hızlı şarj desteği taşıyacağını iddia etti. SE modeli ise sadece 40W şarj desteği vaat edecek. 3C sertifikasyon platformunda 66W hızlı şarj desteği ile tespit edilen birkaç Honor telefonu var. Bunlara GIA-AN00, ELZ-AN00, TNA-AN00, ANY-AN00 ve LSA-AN00 model numaları da dahil. Bu cihazlardan ikisinin Honor 60 ve Honor 60 Pro olduğunu düşünüyoruz.

Honor 60 üçlüsünün diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Hatırlamak gerekirse, Honor 50 ve 50 Pro, Snapdragon 778G yonga seti tarafından desteklenirken; 50 SE, Dimensity 900 yonga seti ile geldi. Umarız Honor 60, geliştirilmiş bir yonga seti ve kameralarla donatılmış olarak gelir.