Honor 60 ve Honor 60 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor bugün Çin’de Honor 60 ve Honor 60 Pro premium akıllı telefonlarını tanıttığı bir ürün lansman etkinliği düzenledi. Modeller, her ikisi de bir Qualcomm işlemci tarafından desteklendiğinden, özellikle donanım yapılandırmasında bazı benzerlikler taşıyor. Gelin iki modelin teknik özelliklerine bir göz atalım.

Honor 60

Honor 60, eski modelin şık tasarım stilini koruyor. Cihaz, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED süper kavisli ekrana sahip. Ön ve arka paneller, tutuşu artıran 58 derece eğimli simetrik kavisli bir tasarıma sahip. Telefon dört renkte geliyor. Cihaz, 120Hz dinamik akıllı yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı; 1,07 milyar renkli ekranı destekliyor ve son derece pürüzsüz ve sorunsuz bir kontrol deneyimi ve mükemmel görüntü efektleri sunuyor.

Arka tasarıma gelince, Honor 60, Honor 60 Pro ile aynı tasarımı kullanıyor. Cihaz, dikey olarak hizalanmış geniş bir diyafram açıklığına sahip çift kamera kurulumuyle dikkat çekiyor. Bu arada Honor 60, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel alan derinliği lensiyle bir araya gelen 100 megapiksel ultra net ana kamera ile geliyor. Selfie’ler için 32 megapiksel AI süper algılama lensi var.

Honor 60, 8GB RAM ve 12GB RAM ile eşleşmiş bir Qualcomm Snapdragon 778G işlemciyle geliyor. Cihaz, önceki nesle kıyasla büyük ölçüde gelişmiş gizlilik ve güvenlik, hızlı ve kullanımı kolay, işletim performansı ve diğer birçok özelliğe sahip Magic UI 5.0 OS ile çalışıyor.

Pil ömrü açısından, cihaz dahili bir 4800mAh pil içeriyor ve 66W hızlı şarjı destekliyor. Şirket, 15 dakikada %50 şarj ve sadece 45 dakikada tam şarj sağlamak için hızlı şarj sistemi vaat ediyor. Telefonun fiyatı 424 dolardan başlıyor.

Honor 60 Pro

Honor 60 Pro, tasarım, performans, görüntüleme, etkileşim ve diğer yönlerden diğer modelden daha üstün. Cihaz, Honor Magic‘e benzer daha yuvarlak köşelere sahip dört kavisli bir ekranla geliyor.

Honor 60 Pro, 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6.78 inç OLED ekrana sahip. Ekran ayrıca 429PPI ve 500W:1‘e kadar ekran kontrastı ile geliyor. Ekran ayrıca DCI-P3 %100 geniş renk gamı, HDR10+ sertifikası; 1,07 milyar renkli ekran, 120Hz ekran yenileme hızını da destekliyor.

Aynı zamanda, 4096 seviyeli donanım karartmasını ve 1920Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı da destekliyor; bu da ekran efektini sağlarken titremeyi azaltıyor. Ekran, uzun süre kullanıldığında daha göz dostu olan; Rheinland TUV düşük mavi ışık sertifikasını da geçti.

Arkada Honor 60 Pro üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan; sol üst köşede dikey olarak hizalanmış çift halkalı bir kamera tasarımına sahip. İkinci kamera halkası iki sensöre ev sahipliği yapıyor. Arka tasarım ayrıca çeşitli harika efektlere sahip bir gradyan tasarımı içeriyor.

Snapdragon 778G Plus, 8GB RAM ile eşleşen cihaza; güç veriyor ve 12GB RAM versiyonu da var. Cihaz, her iki RAM sürümü için yalnızca 256 GB depolama alanıyla geliyor.

Pil ömrü açısından Honor 60 Pro, ince ve hafif gövdesinin altına 4800 mAh pil sığdırıyor. Cihaz, uzun bir pil ömrü deneyimi sunabilen orijinal bir akıllı güç tasarruflu motorla donatılmış. Ayrıca, 15 dakikada %60’a kadar şarj sağlayabilen 66W kablolu hızlı şarjı da destekliyor.

Diğer yönlerden Honor 60 Pro, WiFi 6, NFC, çift 5G ve Bluetooth 5.2 gibi en son teknolojileri de destekliyor. Telefonun fiyatı 580 dolardan başlıyor.