Honor 80 GT, 26 Aralık’ta Piyasaya Çıkacak!

Son raporlar, Honor‘un bu ayın sonlarında bir lansman etkinliği düzenleyeceğini iddia etti. Bugün ise şirket, Honor 80 GT’yi 26 Aralık’ta tanıtacağına dair resmi bir onay yayınladı.

Honor 80 GT dışında, şirketin düz ekranlı Honor 80 Pro ve Honor Pad V8 Pro tablet adlı en az iki ürünü daha piyasaya süreceği söyleniyor. Yayınlanan duyuru ise, Honor 80 GT’nin tasarımına bir bakış sunuyor.

Honor 80 GT ise, Snapdragon 8 Plus Gen 1’in düşük frekanslı versiyonu ve 16 GB RAM ile güçlendirilecek. Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panele sahip olması bekleniyor.

Poster, 54 megapiksel ana kamera tarafından yönetilen üçlü bir kamera ünitesine sahip olduğunu doğruluyor. Görünüşe göre cihaz, ana kamera olarak Sony IMX800 ile donatılmış olacak. Ayrıca 66W hızlı şarj desteği taşıyabilir.