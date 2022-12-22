Honor 80 GT, Harika Bir Soğutma Özelliği Taşıyacak!

Honor‘un yakında Çin pazarında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını zaten biliyoruz. Ancak şirket, resmi duyurusundan önce Honor 80 GT ile ilgili bazı bilgileri yayınladı.

Honor 80 GT, 26 Aralık’ta tanıtılacak. Bu cihaz şirketin üst düzey bir modeli olacak ve Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile donatılacak. Arkada 54 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacak ve 66W hızlı şarj oranını da destekleyecek. Telefonda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip delikli bir OLED ekran da bulunacak.

Bunun dışında cihazın Android 13 işletim sistemi tabanlı MagicOS 7 yazılımı ile çalışmasını bekliyoruz. Honor 80 GT, şirketin son amiral gemisi modeli, ancak yine de maliyeti düşük tutmak için plastik bir çerçeveye sahip olacak.

Cihaz ayrıca sıcaklıkları da kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için 74 mm’lik büyük bir termal malzeme barındıracak. Şirket ayrıca telefonun soğutma performansıyla ilgili başka ilginç detaylar da paylaştı. Cihaz, MOBA oyunlarını oynarken 37,3 santigrat derece soğukta çalışabiliyor. Ayrıca Honor 80 GT’nin 7.9mm kalınlığında ve sadece 187 gram ağırlığında olacağı da ortaya çıktı.