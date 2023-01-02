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Honor 80 Pro Flat Display Versiyon, Yakında Görücüye Çıkacak!

Yeni raporlar, Honor 80 Pro Flat Display modelinin yaklaşık 522 dolar fiyatla satışa çıkacağını onayladı. Bu fiyat, 12 GB RAM ve 256 GB depolama modeli için ve 6 Ocak'tan itibaren satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Ayşen Sıla

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Honor kısa süre önce piyasadaki en son iki akıllı telefonunu piyasaya sürdü – Honor 80 ve Honor 80 Pro. Şimdi şirketin, Honor 80 Pro Flat Display adlı ürün serisinde yeni bir model piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu yeni akıllı telefonun lansman tarihi bilinmemekle birlikte, bu ay satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Şimdi, lansmandan önce, telefonun teknik özellikleri ve fiyatlandırma detayları sızdırıldı.

Yeni raporlar, Honor 80 Pro Flat Display modelinin yaklaşık 522 dolar fiyatla satışa çıkacağını onayladı. Bu fiyat, 12 GB RAM ve 256 GB depolama modeli için ve 6 Ocak’tan itibaren satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Bilgiler akıllı telefonun 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED merkezli delikli esnek düz ekrana sahip olacağını gösteriyor.  Cihaz Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek.

honor-80-Flat-display

Kamera bölümünde, telefonun f/1.8 diyafram açıklığına sahip 160 megapiksel ana kamera sensörü, 8 megapiksel ikincil kamera ve 2 megapiksel üçüncül sensör bulunuyor. Ön tarafta, özçekimler ve görüntülü aramalar için 32 megapiksellik bir lens olacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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