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Honor 90 GT Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Honor 90 GT'nin fiyatına gelecek olursak 520 dolar seviyesinde olacak bu da ülkemizde ki kur seviyesine göre 15.162,48 TL'ye tekabül etmektedir. Akıllı telefon Çin’de 26 Aralık’ta resmi olarak satışa sunulacak.

Mustafa

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Honor 90 GT

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Çin merkezli olan Honor son zamanlarda çıkardığı akıllı telefonlar ile adından oldukça söz ettirmekte. Özellikle düşük gelirli kesim için vazgeçilmez haline gelen Honor markası yeni çıkaracağı Honor 90 GT yakın zamanda piyasaya sürecek.

Gelelim Honor 90 GT’nin teknik özelliklerine;

  • Ekran Boyutu: 6.7 İnç
  • Dahili Depolama: 256 GB
  • Bellek (RAM): 12 GB
  • Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
  • Hat Sayısı: Çift Hat
  • Ön kamera: 16MP
  • Arka kamera: 50 MP
  • Yazılım: Android 14
Honor 90 GT

Üç renk seçeneği ile gelecek olan akıllı telefon Beyaz, Mavi, Siyah olmak üzere piyasaya sürülecek. Honor 90 GT’nin fiyatına gelecek olursak 520 dolar seviyesinde olacak bu da ülkemizde ki kur seviyesine göre 15.162,48 TL’ye tekabül etmektedir. Akıllı telefon Çin’de 26 Aralık’ta resmi olarak satışa sunulacak.

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Epic Games 500 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!
Mustafa
Mustafa
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