Honor 90 GT Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Çin merkezli olan Honor son zamanlarda çıkardığı akıllı telefonlar ile adından oldukça söz ettirmekte. Özellikle düşük gelirli kesim için vazgeçilmez haline gelen Honor markası yeni çıkaracağı Honor 90 GT yakın zamanda piyasaya sürecek.

Gelelim Honor 90 GT’nin teknik özelliklerine;

Ekran Boyutu: 6.7 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Ön kamera: 16MP

Arka kamera: 50 MP

Yazılım: Android 14

Üç renk seçeneği ile gelecek olan akıllı telefon Beyaz, Mavi, Siyah olmak üzere piyasaya sürülecek. Honor 90 GT’nin fiyatına gelecek olursak 520 dolar seviyesinde olacak bu da ülkemizde ki kur seviyesine göre 15.162,48 TL’ye tekabül etmektedir. Akıllı telefon Çin’de 26 Aralık’ta resmi olarak satışa sunulacak.