Honor Flip katlanabilir telefon çok yakında satışa çıkacak!

Honor, ince ve hafif Honor Magic V2 ile akıllı telefon sektöründe büyük yankı uyandırdı. Fold tipi telefonlar, piyasadaki diğer tüm katlanabilir cihazlardan daha ince ve iPhone 14 Pro Max gibi popüler bir amiral gemisinden bile daha hafif. Honor’un aynı zamanda bir kapaklı telefon çıkaracağı da söyleniyor.

Bugün bir Honor yöneticisi ilk Flip telefonunu 2024’te piyasaya süreceğini doğruladı. Honor Orta Doğu ve Afrika (MEA) başkanı Daniel Wang, Honor 90 serisinin MEA lansmanında Honor Flip telefonunun satışa çıkacağına dair imada bulundu.

Yönetici başka bir ayrıntı açıklamazken, kapaklı telefonun tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmasını bekliyoruz. Honor’un Honor Magic V2 ile başardığı şeye benzer şekilde, kapaklı telefon hafif bir tasarıma sahip olabilir ve hatta ince olabilir. Sektörde bir trend olan geniş bir kapak ekranına da sahip olabilir.

Yeni Honor Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Moto Razr 40 Ultra gibi popüler telefonlarla rekabet etmek zorunda kalacak. Bu telefonlar, iyi tasarlanmış menteşeleri ve diğer önemli özellikleriyle kendilerini şimdiden güvenilir ve dayanıklı cihazlar olarak kabul ettirdi. Katlanır telefon pazarındaki rekabet çetin ve Honor’un başarılı olabilmesi için ikna edici bir değer teklifi sunması gerekecek.