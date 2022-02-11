Honor Magic 4, Galaxy S22 Ultra’yı Ezdi Geçti!

Honor, Magic 4 serisini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Ancak piyasaya çıkmadan önce şirket resmi bir poster paylaştı ve cihaz bir Geekbench kıyaslama listesiyle de ortaya çıkmış oldu.

MWC 2022 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine birkaç hafta kala Honor gibi çeşitli akıllı telefon markaları en yeni cihazlarını piyasaya sürecek. Bu etkimlikte Honor, en son amiral gemisi Magic serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Markanın CEO’su George Zhao, Facebook’ta bu serinin yeni bir tanıtımını paylaşmıştı. Bu poster, yeni cihazın Qualcomm’un en yeni ve en büyük; Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile geleceğini onaylıyor.

Şirket, MWC Barcelona 2022’deki Honor Global Lansman Etkinliği’nden “The Power of Magic” ile bahsediyor. Kıyaslama sonuçlarına gelecek olursak Magic 4; Samsung’un SM-S908U model numarasını taşıyan yeni üst düzey amiral gemisi Galaxy S22 Ultra‘yı yendi.

Honor Magic cihazı çok çekirdekli testlerde 3.901 puan alırken, Galaxy S22 Ultra 3.303 puan aldı. Öte yandan, tek çekirdek testte de S22 Ultra’nın 1215 puanına karşı 1245 puanla öne geçmeyi başardı.