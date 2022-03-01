Honor Magic 4 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, Honor Magic 4 ve Magic 4 Pro adlı en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bu yeni telefonlar en yeni Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 işlemciye sahip ve parasının karşılığını verebilecek etkileyici bir kamera sistemiyle geliyor.

Tasarım

Honor Magic 4 Pro ve Magic 4; akıllı telefonda sağlam ve rahat bir tutuş sağlayan simetrik bir tasarım konseptine sahip. Her iki akıllı telefon da kavisli bir ekranla geliyor. Pro modelinde çift ön kamerayı barındırmak için hap şeklinde bir selfie kamerası yer alıyor.

Ekrana gelince Magic 4 Pro, 1Hz’den 120Hz‘e kadar çıkabilen; değişken yenileme hızına sahip kavisli 6.81 inç 1312 x 2848p LTPO OLED panel sunuyor. Ayrıca 460 PPI piksel yoğunluğu ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile geliyor. Standart versiyonu ise 120Hz yenileme hızına sahip kavisli; 6.81 inç 1224 x 2664p LTPO OLED panel vaat ediyor. Her iki model de 1000 nit’e kadar parlaklık ve 1920Hz PWM Karartma özelliği var.

Kamera

Bu yeni akıllı telefonların ana cazibesinin kamera kurulumları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Magic4 Pro, 50MP ana kamera (f/1.8), 50MP ultra geniş kamera (f/2.2) ve 3.5x Optik Zoomlu; 64MP periskop telefoto kameradan (f/3.5) oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

100x Dijital Yakınlaştırma ve EIS+OIS stabilizasyonu da vaat ediyorlar. Kamera modülü ayrıca bir Flicker sensörü ve 8×8 dTOF Lazer Odaklama Sistemi içeriyor. Magic Pro, akıllı telefonun yüz tanıma özellikleri sunmasını sağlayan bir 3D derinlik kamerası ile gelen 12MP 100 derece FOV ön kameraya sahip.

Honor, “Çoklu Kamera Hesaplamalı Fotoğrafçılık” özelliğinin tüm lenslerin akıllı kombinasyonuna olanak tanıdığını, bazı yakınlaştırma yeteneklerini ve ek olarak daha keskin görüntüleri geliştirdiğini söylüyor.

Magic 4 ise 50MP ana kamera; 122 derece FOV ile 50MP Ultrawide ve 50X‘e kadar dijital yakınlaştırma yapabilen 8MP Periskopik Telefoto kameraya sahip. Telefon ayrıca titreme ve lazer odaklama sensörlerini de beraberiinde getiriyor.

Teknik Özellikler Ve Fiyat

Magic4 ve Magic 4 Pro, Adreno 730 GPU‘ya sahip Snapdragon 8 Gen 1 sekiz çekirdekli işlemci ile birlikte geliyor. Ayrıca oyun performansını daha da güçlü hale getiren GPU Turbo X vaat ediyor. Ancak akıllı telefonlar, fotoğrafçılık deneyimini daha da geliştirmek için kendi geliştirdiği; HONOR Image Engine çipine sahip. Cihazlar ayrıca, kullanıcılarının gizliliğini daha iyi korumak için ikili TEE güvenlik sistemi sunan bağımsız bir işlemciye sahip. Güvenlik konusunda ise cihazlarda ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü de yer alıyor.

Magic4 serisi cihazlar, 8GB ve 12GB RAM modellere ve 256/512GB UFS 3.1 depolamaya sahip. Standart modeli ayrıca 128GB depolama seçeneğiyle geliyor. Magic4 Pro, 100W kablolu ve kablosuz şarjı destekleyen 4.600mAh pile sahip. Standart model ise 66W hızlı şarj desteği ile daha büyük 4.800mAh pil vaat ediyor. Magic 4, 899 euro; Magic 4 Pro ise 1099 euro fiyat etiketine sahip.