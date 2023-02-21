Honor Magic 5 Lite, En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Seçildi!

Honor, kısa bir süre önce, 120Hz OLED ekrana, 5G özelliklerine ve güçlü performansa sahip Honor Magic serisinden Honor Magic 5 Lite‘ı Avrupa pazarında piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Honor Magic 5 Lite‘ı rakiplerinden gerçekten ayıran şey, olağanüstü pil performansı oldu ve bu da ona 152 puanla DxOMark küresel pil sıralamasında en üst sırayı kazandırdı.

DxOMark’ın incelemesine göre Honor Magic 5 Lite, özerklik, şarj etme ve verimlilik dahil olmak üzere pil performansının tüm alanlarında mükemmeldi. Ortalama kullanımda 3 günden fazla ve yoğun kullanımda yaklaşık 2 tam gün süren ömrü ise özellikle etkileyiciydi, bu da onu pil ömrü açısından en iyi performans gösteren akıllı telefonlardan biri haline getiriyor.

Buna ek olarak, Honor Magic 5 Lite’ın verimliliği ve deşarj akımları, farklı kullanım durumlarında sürekli olarak düşüktü ve cihazın optimizasyon ve güç tasarrufu yeteneklerini sergiledi.

Honor Magic 5 Lite’ın ultra büyük 5100mAh pili, tek bir şarjla 24 saate kadar YouTube akışı, 19 saate kadar TikTok’ta gezinme veya 11 saate kadar oyun oynama olanağı sağlıyor.

Ek olarak, Honor Magic 5 Lite’ın 40W Honor SuperCharge teknolojisi, yalnızca 30 dakikalık şarjla 12,5 saatlik video akışı süresi sağlayarak kullanıcılara hareket halindeyken gönül rahatlığı vaat ediyor.