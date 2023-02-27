Honor Magic 5 Pro MWC 2023’te Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor Magic 5 Pro, bugün İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen MWC 2023‘te satışa çıktı. Honor‘un en yeni Magic 5 serisinin en üst modeli olan Magic 5 Pro, dikkate değer özelliklerle birlikte geliyor. Çok güçlü bir işlemci (Snapdragon 8 Gen 2) barındırıyor. Üstelik üç adet 50MP sensör içeren iyi bir kamera sistemi de var. Gelin daha yakından bakalım.

Honor Magic 5 Pro

Özelliklere geçmeden önce Magic 5 Pro’nun tasarımından biraz bahsedelim. Telefon geçen yılın serisine benzer bir tasarım olan arkanın ortasında dairesel bir kamera modülü ile geliyor. Telefonun kasası metal ve cam kombinasyonu kullanılarak yapılmış ve oldukça dayanıklı olduğu söyleniyor. Sol üst köşede hap şeklinde bir oyuk bulunan ön tarafında kavisli bir ekran var.

Gelelim özelliklere. Markanın birinci sınıf amiral gemisi olan telefon, son teknoloji donanıma sahip. Nitekim 1 Hz ila 120 Hz yenileme hızına, 2160 Hz PWM karartmaya ve 480 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip 6,81 inç OLED LPTO ekran vaat ediyor. Panel, HDR10+ desteği ve 1100 nite kadar maksimum parlaklık taşıyor.

Honor Magic 5 Pro, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile birlikte Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip. Ayrıca, 5.100mAh pil ile çalışıyor ve 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Telefonun fotoğrafçılık bölümü heyecan verici sensörlerle dolu. Magic 5 Pro, OIS destekli birincil 50 MP ana kameraya sahip. Ana sensöre 3,5x optik yakınlaştırmalı 50MP telefoto kamera ve 50MP ultra geniş kamera eşlik ediyor.

Akıllı telefonun ön tarafında 12 MP ultra geniş kamera ve 3D derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca telefonlar, Android 13 işletim sistemini temel alan Magic UI 7.0 ile çalışacak. Bir ekran altı parmak izi sensörü barındırıyor ve IP68 sınıfı sertifikasıyla toz ve suya dayanıklı.

Honor Magic 5 Pro, cam göbeği, siyah, turuncu ve daha pek çok renkte satışa sunulacak. Telefon tek bir 12 GB RAM ve 512 GB depolama yapılandırmasıyla çıkacak ve bu da 1.199 Euro olarak fiyatlandırılacak.