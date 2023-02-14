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Honor Magic 5 Pro’nun Kamerası Guinness Dünya Rekoru Kırdı!

Piotr Grabowski'nin 20 Ocak 2023'te Londra'daki bir basketbol sahasında rekor kıran anını yakalamak için bir Honor Magic 5 Pro kullanıldı. Bu arada Honor Magic 5 Pro, yakında çıkacak bir model ve AI kamerası son derece iyi.

Ayşen Sıla

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Honor’un etkileyici yapay zeka kamerasını duydunuz mu? Honor Magic 5 Pro‘nun AI kamerası, basketbolda dünya rekoru kıran bir anı yakalamak için kullanıldı. Guinness Dünya Rekorları, düzenli olarak rekor kıran anları kapsıyor ve Honor Magic 5 Pro, bu anın bir parçasıydı. Rekor kıran video, şimdiye kadar elde edilen en yüksek bacak arası smacı görüntüledi.

Piotr Grabowski’nin 20 Ocak 2023’te Londra’daki bir basketbol sahasında rekor kıran anını yakalamak için bir Honor Magic 5 Pro kullanıldı. Honor Magic 5 Pro, yakında çıkacak bir model ve AI kamerası son derece iyi. Kameranın ultra geniş, ana ve 5x’e kadar periskop yakınlaştırma dahil olmak üzere beş çekim aralığı var.

Magic 5 Pro, 6.81 inç LTPO AMOLED ekrana ve etkileyici bir kamera kurulumuna sahip. Dörtlü arka ve çift selfie kamerası var. Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 888+ 5G işlemciden güç alıyor ve 12 GB RAM sunuyor. Magic 5 Pro, 1 TB’a kadar depolama alanına ve 5.000 mAh pile sahip olacak.

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Honor Magic5 Pro, 27 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi sırasında piyasaya çıkacak. Honor Magic 5 Pro’nun fiyat etiketi ise 1.100 dolara kadar çıkabilir. Telefon en az üç renkte sunulacak – siyah, beyaz ve vegan deri

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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