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Honor Magic 5 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Lansmanından önce, kaynak hem Magic 5 hem de Magic 5 Pro'nun ekran özelliklerini sızdırdı. İlki 6.78 inç ekrana sahipken, Pro modeli 6.81 inç ekranle geliyor. Görünüşe göre her iki modeldeki ekran da kavisli bir panel taşıyacak.

Ayşen Sıla

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Bu yılın başlarında Honor, Magic 4 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını Çin’de kendi iç pazarında duyurmuştu. Ve yılın sonuna yaklaşırken, yeni nesil Magic 5 serisi akıllı telefonların da gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Yeni raporlar Honor’un bu akıllı telefonlarındaki ekranıyla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkardı. Lansmanından önce, kaynak hem Magic 5 hem de Magic 5 Pro‘nun ekran özelliklerini sızdırdı. İlki 6.78 inç ekrana sahipken, Pro modeli 6.81 inç ekranle geliyor. Görünüşe göre her iki modeldeki ekran da kavisli bir panel taşıyacak.

Daha büyük panel, küçük kardeşinden de daha yüksek çözünürlüğe sahip olacak. Özellikle, bilgi sahibi Magic 5 serisinin LTPO teknolojisi ve hatta yüksek frekanslı PWM Karartma desteği ile geleceğini iddia ediyor.

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Önceki raporuna göre, Honor Magic 5 serisi bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılacak. Ayrıca arkada 13 megapiksel selfie kamerası ve Huawei Mate 50 serisinin ToF 3D sensörünün yanı sıra 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağı söyleniyor.

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