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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan Honor yeni serisini Kasım 2024’te tanıtmayı planlıyor. Honor amiral gemisi serisi Magic 7 merakla beklenirken Honor Magic 7 Pro özellikleri belli olmaya başladı. Kamera özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıkan cihazın beklenen nitelikleri içeriğimizde.

Honor Magic 7 Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Honor her seviyeden telefonları ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Fiyat performans telefonları ile ön plana çıkan Honor, amiral gemisi telefonları emsallerinden daha uygun fiyata sunuyor. Bu sebeple de Honor, piyasanın en çok tercih edilen markalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

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Kasım ayında yeni amiral gemisi serisini lanse edecek olan Honor’ın yeni telefonları da merakla bekleniyor. Honor Magic 7 serisi piyasaya çıkmaya hazırlanıyor ve serinin Pro modeli ile alakalı da özellikler ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda serinin Pro modelinin render görüntüleri ve bazı kamer özellikleri belli oldu.

Farklı bir kamera tasarımı ile gelmesi beklenen Magic 7 Pro selef modellerinde olduğu gibi dairesel bir arka kamera kurulumu ancak bu alanın içerisinde 3 yerine 4 sensör ile gelecek. Magic 7 Pro’nun ortaya çıkan render görsellerinde cihazın kamera tasarımından başka bir özelliği net olarak görünmese de bir rengi hakkında yorum yapılabiliyor. Görselde de belli olduğu üzere cihaz, gri ve beyaz renklerinin kullanıldığı dalgalı bir tasarıma sahip.

50 MP’lik Ana Kamera, Snapdragon 8 Gen 4 İşlemci!

Honor yeni üst segment telefonu Pro modelinin arka kamera kurulumunda yer alan sensörlerin özelliklerine değinecek olursak; sağ üst kısımda yer alan sensörün 180 MP ya da 200 MP’lik Samsung HP3 periskop telefoto kamera; sağ alt kısımda bulunan sensörün 50 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş kamera olduğunu söyleyebiliriz.

Sol üst kısımda LED flaş, Lidar sensörü ve sıcaklık sensörü; sol alt kısımda ise 50 MP çözünürlüğe sahip OmniVision OV50K ana kameranın yer alması beklenmekte. Üst seviye kamera özelliklerine sahip olan Honor Magic 7 Pro’nun işlemci kısmında ise Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. Qualcomm’un henüz piyasaya sürülmemiş olan bu yeni işlemcisi amiral gemisi cihazlara güç verecek, üst seviye bir yonga seti. Yani Honor Magic 7 Pro’nun piyasada amiral gemisi cihazlarla rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Honor’ın bu yeni amiral gemisinin Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor çünkü selef model olan Magic 6 Pro da ülkemiz pazarında satışa sunulmuştu. Honor Magic 7 Pro kamera özelliklerine ve işlemcisine baktığımızda piyasada büyük ses getireceğini söyleyebiliriz. Honor üst seviye telefonun diğer özellikleri ortaya çıktığında sizlerle paylaşıyor olacağız.