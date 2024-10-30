Ana Sayfa » Akıllı Telefon Honor Magic 7 ve 7 Pro Tanıtımı Yapıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı! Akıllı Telefon Honor Magic 7 ve 7 Pro Tanıtımı Yapıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Ekim ayının markaların amiral gemisi telefon rekabetine yeni bir soluk kazandıracağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu kapsamda Vivo ve Xiaomi yeni amiral gemisi telefonlarını lanse ettiler ve şimdi de sıra Honor da. Honor üst segment telefonlarını duyurdu; Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtımı yapıldı. İşte özellikleri ve fiyatı…

Honor Magic 7 ve 7 Pro Tanıtımı Yapıldı!

Honor, merakla beklenen Magic 7 serisini nihayet tanıttı. Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alan telefonlar Honor Magic 7 ve 7 Pro şeklinde. Amiral gemisi kategorisindeki kıyasıya rekabete katılan Honor’ın eli bu telefonlarla oldukça güçlü diyebiliriz. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, üstün kamera özellikleri ve güçlü performansları ile gelen telefonların özelliklerine bakalım…

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Öncelikle ekran özelliklerini ele alacak olursak, Magic 7 modelinin 6,78 inç’lik düz bir OLED panele; Magic 7 Pro’nun ise 6,8 inçlik kavisli bir OLED panele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki modelde de LTPO OLED teknolojisini desteklemekte ve 5000 nit tepe parlaklık noktası ile 120 Hz tazeleme hızına sahip. Bunların yanı sıra ekranlar, AI Oasis Eye-Care teknolojisine sahip yani mavi ışık etkisini azaltarak göz sağlığını korumakta.

Honor Magic 7 serisinde Qulacomm’un amiral gemileri için ürettiği Snapdragon 8 Elite yer almakta. 3 nm üretim sürecinden geçen yonga seti selef modelinden yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde performans artışı sunuyor. Sıvı soğutma sistemine sahip olan cihazlar özellikle oyun oynarken cihazın fazla ısınmasının önüne geçerek performans artışı sunuyor.

Gelişmiş Kamera Özellikleri

Magic 7 serisinin kamera özelliklerine baktığımızda ise yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda Magic 7 modeli 50 MP çözünürlüklerinde ana kamera, ultra geniş açı kamera ve 3x zoom yeteneği olan telefoto kamera barındırmakta. Magic 7 Pro modeli ise yükseltilmiş özelliklere sahip 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 3x zoom yapabilen 50 MP geniş açı kamera ve 200 Megapiksel çözünürlüklü 100x dijital zoom ve OIS teknolojisine sahip periskop kamera barındırmakta.

Batarya kısmında ise Honor Qinghai Lake yer almakta. Magic 7 modelinde 5650 mAh kapasiteli bir pil yer alırken Pro modelinde 5850 mAh’lık bir batarya bulunmakta. Cihazlar 100 W’lık kablolu şarj, 80 W’lık da kablosuz şarj özelliğine sahip. 3D yüz tanıma teknolojisine sahip olan Honor’ın yeni amiral gemileri 3D ultrasonik parmak izi sensörü de barındırıyor. Bu sayede cihaz ıslak elle dahi kullanılabiliyor.

IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan magic 7 serisi toz ve suya karşı dayanıklı bir yapıda. Magic 7 modeli Beidou uydu mesajlaşma teknolojisini desteklemekte; Pro model ise Tiantong uydu iletişimi özelliğini destekliyor. Bunların yanı sıra cihazlar 10 kat daha fazla düşme direncine sahip. AI teknolojisi ile donatılmış Magic 7 ve Pro modeli MagicOS 9.0 işletim sistemine sahip.

Magic 7 Serisi Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

8 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülecek olan Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro fiyatı ise şu şekilde:

Honor Magic 7 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 631 dolar

Honor Magic 7 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 673 dolar

Honor Magic 7 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 701 dolar

Honor Magic 7 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 771 dolar

Honor Magic 7 Pro 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 799 dolar

Honor Magic 7 Pro 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 869 dolar

Honor Magic 7 Pro 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 940 dolar

Honor Magic 7 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Ekran: 6.78 inç, 1264 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

Ön kamera: 50MP f/2.0

Batarya: 5650 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0

Honor Magic 7 Pro özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: