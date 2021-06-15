Honor Magic Fold Geliyor – Katlanabilir Telefon!

Eski Huawei yan kuruluşu Honor, ürün yelpazesinde katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon için hazırlanıyr. Samsung, Google ve Oppo, pazarın bu segmentinde önde gelen markalar arasında yer alıyor ve Honor’un da katlanabilir ekranlı telefon sektörüne katılacağı söyleniyor.

Display Supply Chain Consultants’ın son sayısından derlenen raporlara göre, Honor ilk katlanabilir akıllı telefonunu 2022’de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Rapor, yaklaşmakta olan Honor Magic Fold’un daha sonra piyasaya sürülmek üzere listelenen bazı katlanabilir modellerle rekabet edebileceğini gösteriyor. Samsung , Ağustos 2021’e kadar iki katlanabilir Galaxy akıllı telefon çıkarabilir.

Honor, Huawei’den bağımsız bir varlık olarak yeni statüsünden yararlanıyor. Bu, tedarikçilerden katlanabilir ekran teknolojisine çok fazla kısıtlama olmaksızın erişebileceği anlamına geliyor. Visionox ve BOE, cihazı süsleyecek katlanabilir ekranın olası tedarikçileri olacak.

Yakında çıkacak olan Honor Magic Fold hakkında pek bir şey bilinmiyor. Honor ayrıca bir katlanabilir akıllı telefonla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Siz okurlarımız için detayları aktarmaya devam edeceğiz.