Honor Magic ürünleri 28 Şubat’ta tanıtılacak!

Honor, şirketin İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi‘ne katılacağını resmen duyurdu. Sadece bu değil, şirket aynı zamanda yeni Magics serisinin gelişinden de bahsetti.

Şirket tarafından resmi olarak paylaşılan bir poster görselinde; şirketin yeni Magic serisi akıllı telefonları piyasaya süreceğini ima eden “Sihrin Gücü” yazıyor. “Honor Global Ürün Lansman Etkinliği” başlıklı etkinliğin 28 Şubat’ta gerçekleşecek.

Şirket, önümüzdeki ay resmiyet kazanacağı telefon serisinin adını açıklamazken, Honor Magic 4 serisi olması bekliyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi Magic 3 serisi telefonların üst modeli olarak piyasaya çıkacak.

Magic4 serisi akıllı telefonlar, markanın ilk katlanır akıllı telefonu olan Honor Magic V’ye de güç veren; yeni piyasaya çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacak.