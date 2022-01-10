Honor Magic V Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, Magic UI 6 ve Honor Watch GS 3’ün de görücüye çıktığı bir etkinlik aracılığıyla Honor Magic V katlanır telefonunu tanıttı. Şirketin ilk katlanır telefonunun ana odak noktası, katlandığında normal bir akıllı telefonun ve açıldığında büyük bir ekranın mükemmel kombinasyonunu sağlıyor.

Dış cephe ile başlarsak Magic V’in katlandığında diğer akıllı telefonlar gibi göründüğü ve hissettirdiği; son derece ince çerçevelerle 21:9 en boy oranını koruyor. Bu 120Hz panel, 6,45 inç boyutunda ve 1000 nit’lik bir tepe parlaklığına sahip. İç ekran ise kareye yakın 10:9 en boy oranıyla geliyor ve 90Hz yenileme hızına sahip.

Dış ekran için kullanılan ve cihazın 5 kat daha iyi koruma performansı elde etmesine yardımcı olan; kavisli nanokristal cam ile güvenlik çok daha iyi hale geldi. Dayanıklılığı kanıtlamak için, lansmana ev sahipliği yapan Honor yöneticisi; Magic V’i birkaç kez yere düşürdü fakat telefon gayet iyi durumdaydı.

Menteşe, telefonun öne çıkan diğer bir özelliği ve Honor, bunun havacılık sınıfı malzemelerden yapıldığını söylüyor. Katlandığında, çerçeve arasında neredeyse hiç boşluk kalmıyor, bu da Honor Magic V’nin 14,3 mm; katlanmış kalınlık ve 6,7 mm katlanmamış kalınlık ile şu anda mevcut olan en ince katlanır akıllı telefon olma unvanını kazanmasına yardımcı oldu.

Katlanır Ekran ve Dahası

Menteşe ayrıca ekranı bir su damlası şeklinde katlayarak kırışıklığı neredeyse görünmez hale getiriyor ve günde 50 kez katlanıp açıldığında 10 yıl kullanım ömrüne dayanacak şekilde yapıldı.

Telefon, 4nm Snapdragon 8 Gen 1 5G işlemciye sahip. Ayrıca AI performansının %300 oranında artırıldığını da belirtelim. Bu da Magic UI’nin Magic Live AI Engine aracılığıyla; bir kullanıcının kullanım senaryolarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Cihazın pili, şarj ve ısı dağılımını dengelemek için yenilikçi bir çift pil düzeninde paketlenmiş 4750 mAh boyutunda. Ayrıca 66W kablolu SuperCharge özelliği, yalnızca 15 dakikada %50‘ye kadar doldurabileceği anlamına geliyor.

Telefonda ayrıca, son derece sürükleyici bir video ve ses deneyimi için; IMAX ENHANCED tarafından onaylanmış çift hoparlör de var.

Kamera

Fotoğraf için, arkada 50MP ana (f/1.9 diyafram), 50MP spektral olarak gelişmiş (f/2.0) ve 50MP; ultra geniş (f/2.2 diyafram) kameralardan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip oluyorsunuz. Bu arada “Spektral olarak gelişmiş” lens, sisli koşullarda bile ayrıntılı görüntülerin yakalanmasına yardımcı oluyor. Selfie’ler için, biri dışta diğeri iç ekranda olmak üzere çift 42 MP kamera var.

Honor Magic V, çoklu görev ve bölünmüş ekran kullanımını kolaylaştırmaya adanmış; bir dizi özellikle birlikte Magic UI 6 desteği taşıyor. Space Silver, Black ve Burnt Orange renk seçenekleri var. Kutuda 66W HONOR SuperCharge, 66W araç şarj cihazı ve fiber telefon kılıfıile geliyor. Telefonun fiyatı 1,568 dolar.