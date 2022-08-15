Honor Magic V2, Aralık Ayında Görücüye Çıkacak

Honor’un bir sonraki katlanır telefonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Honor Magic V2 adıyla piyasaya çıkacağına dair söylentiler var. Yeni bir kaynak, Magic V2’nin lansman zamanını ima etti. Ayrıca telefonun pil kapasitesini ortaya çıkardı.

Magic V2 akıllı telefon ve Magic UI 7.0 ile birlikte, Aralık 2022‘de birlikte duyurulacak. Kaynağımız Magic V2’nin, Honor Magic V‘e kıyasla daha ince ve daha hafif bir cihaz olacağını da sözlerine ekledi.

Maalesef Magic V2’nin teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Çinli akıllı telefon şirketleri Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli cihazları piyasaya sürmekle meşgul olduğundan, aynı çip Magic V2’ye güç sağlayabilir gibi görünüyor.

Birkaç Çinli marka, bu yılın geri kalan aylarında katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son raporlar, Oppo’nun katlanır telefonunun Oppo Find N Fold olarak adlandırılacağını, Vivo’nun ise Vivo X Fold S olarak adlandırılacağını ortaya koydu. Honor’un telefonu için bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.