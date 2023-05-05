Honor Magic V2, Muazzam Bir Ekranla Gelecek

Honor, şimdiye kadar iki akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle katlanabilir kategorideki varlığını sağlamlaştırdı. Markanın serisine en son eklenen, dayanıklı bir yapı ve güçlü bir işlemci gibi birçok dikkate değer özelliği tanıtan Magic Vs son derece popüler oldu.

Ayrıca Honor, Magic V2 olarak bilinen bu cihazın üst modelini de geliştiriyor. Yakın zamanda, dikkate değer bir bilgi kaynağı, yakında çıkacak olan katlanabilir akıllı telefonun ekranı hakkında ilginç ayrıntılar paylaştı.

Honor Magic V2, yüksek frekanslı karartma özelliğine sahip özel yapım yeni bir alt tabaka 2K LTPO paneli kullanacak. Bu, bir OLED paneli kullanan Magic Vs üzerinde önemli bir yükseltme olacak. Ayrıca, yeni telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacağı da tahmin ediliyor.

2840 mAh + 2060 mAh yüksek yoğunluklu çift hücreli pile sahip olabilir ki bu özelliği, katlanabilir bir cihazda görmek güzel. Ek olarak cihaz, 66W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı desteklecek.

Lansman tarihi de dahil olmak üzere katlanabilir cihazla ilgili diğer ayrıntılar hala kimsenin tahmininde bulunmuyor. Bununla birlikte, yaklaşmakta olan telefonun geliştirilmiş bir ekrana ve işlemciye sahip olacağı düşünüldüğünde, Magic Vs’ye göre önemli bir yükseltme gibi görünüyor.