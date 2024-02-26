Honor düzenlediği etkinlikte pek çok yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi. Yapay zeka, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerini tanıtan markanın en ilgi çeken cihazı katlanabilir akıllı telefon Honor Magic V2 RSR Porsche Design oldu. Üstün özellikleri ve tasarımıyla göz alan cihaz ülkemizde satışa çıkarsa Türkiye’nin en pahalı akıllı telefonu olacak. Peki cihazın fiyatı ne kadar ve özellikleri nedir? İşte Honor Magic V2 RSR Porsche Design özellikleri ve fiyatıyla ilgili detaylar…

Honor Magic V2 RSR Porsche Design Özellikleri!

Katlanabilir telefon kategorisine Honor marka yeni ve üst segment özellikleri olan bir cihaz daha katıldı. Honor Magic V2 RSR Porsche Design hem tasarımıyla hem de fiyatıyla ön plana çıkıyor. Çinli teknoloji firması Honor, bu yeni telefonu ile teknoloji dünyasına pahalı ve üst kalite bir ürün sunuyor.

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234 gram ağırlığında olan katlanabilir telefon Honor Magic V2 kapalı hali ile 74 mm, açık hali ile 145,4 mm genişliğinde, kapalı hali ile 9,99 ve açık halinde 4,7 mm derinliğinde olan bir cihaz. Yüksekliği ise 156,7 mm kadar olan cihaz ince ve şık bir görünümde karşımıza çıkıyor.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design ekran kısmında ise 7,92 inç büyüklüğünde ve 2344 × 2156 piksel çözünürlüğünde bir iç ekrana sahip. Dış ekran özellikleri ise 6,43 inç büyüklük ve 2376 × 1060 piksel çözünürlük şeklinde. Hem iç hem de dış ekranda OLED teknolojisine sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da cihazın oyun ve video görüntü performansının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alan Honor’ın en pahalı telefonu sekiz çekirdekli bir yapı barındırmakta. Grafik birimi kısmında Adreno 740 olan cihaz üst seviye performans gerektiren oyun ve uygulamaları kolaylıkla çalıştırabilecek bir yapıda. Bununla birlikte belirtmeliyiz ki cihaz bu alanda piyasanın en güçlüsü değil. V2 RSR Porsche Design işlemci kısmında ise Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 bulunmakta.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design Kamera Özellikleri

Honor’ın yeni katlanabilir telefonu bellek kısmında da kullanıcıyı üzmeyen bir yapıya sahip. 16 GB RAM’i bulunan cihazın 1 TB da depolama alanı bulunmakta. Cihazın kamera kısmında da yüksek çözünürlükte kaliteli çekim yapan bir donanımı bulunmakta. Honor Magic V2 arka kamerası 50 MP çözünürlüğünde ve OIS destekli. Bununla birlikte, geniş açı kamerası da 50 MP çözünürlük sunarken ultra geniş açı kameralar ise 20 MP çözünürlüğünde. Ön kamera kısmında ise 16 MP ve geniş açık çekim yapabilen kamera bulunmakta.

Honor Magic katlanabilir telefonu 4K video çekimi ve 40x yakınlaştırma modu özelliklerine de sahip durumda. Kamera özelliklerinin dışında cihazın 5000 mAh batarya ve 66 W hızlı şarj desteği sunduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca cihaz 5G ve Bluetooth 5.3 bağlantılarına da sahip. Piyasanın en güçlüsü olmasa da en güçlü akıllı telefonlar arasında yer alan Honor Magic V2 RSR Porsche Design, özel tasarımı ile etkileyici bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Honor en pahalı telefonun özelliklerini aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Ekran: 1.060 x 2.376 piksel çözünürlüğe sahip 6,43 inç harici LTPO OLED ekran ve 2.156 x 2.344 piksel çözünürlüklü 7,92 inç LTPO OLED dahili panel, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 1 TB dahili depolama

Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 20 MP telefoto lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı ve 5 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı ara yüzü

Honor Magic V2 RSR Porsche Design Fiyatı Ne Kadar?

Honor, bahse konu cihazın fiyatını yaklaşık 16 bin Yuan olarak duyurdu. Bu da yaklaşık 2.222 dolara ve 70.400 TL’ye denk geliyor. Bu fiyat Çin için geçerli ve markanın söz konusu ürün için Avrupa fiyatı olarak 2700 Euro olarak düşündüğü söylenmekte. Bu cihaz ülkemizde satışa çıkarsa da vergiler de dahil olacak şekilde 180 bin TL civarında bir fiyat görebiliriz. Bu fiyatla da ülkemizin en pahalı telefonu olarak kayıtlara geçer. Ancak cihazın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmaması ile alakalı bir açıklama bulunmamakta.