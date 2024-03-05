Honor, katlanabilir amiral gemisi telefonu olan Honor Magic V2’yi global çapta tanıtmış ve satışa çıkarmıştı. Markanın bu üstün özellikli, katlanabilir, tasarımıyla ilgi çekici olan telefonu ülkemizde de tanıtıldı. Honor Magic V2 Türkiye’de satışta. Üstün performans özellikleri sunan Honor Magic V2 özellikleri ve Türkiye fiyatı içeriğimizde…

Honor Magic V2 Türkiye’de Satışta!

2013 ile 2020 yılları arasında Huawei yan kuruluşu olan ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Honor, Çin menşeli akıllı telefon üreticisidir. Akıllı telefon pazarında önemli bir yere sahip olan marka, katlanabilir telefonların piyasaya yeniden çıkmasıyla bu alanda da yeni ürünlerini piyasaya sunmuştur.

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Markanın amiral gemisi katlanabilir telefonu olan Honor Magic V2, geçtiğimiz aylarda küresel tanıtımını gerçekleştirmiş ve kullanıcıya sunulmuştu. Marka sonunda Honor Magic V2’yi Türkiye’de de tanıttı ve satışa sundu. Ülkemizde merakla beklenen Honor katlanabilir telefon piyasada yerini aldı.

Honor Magic V2 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Üst segment özelliklere sahip olan Honor Magic V2 fiyatı, elbette cihaz hakkında en çok merak edilen konu diyebiliriz. Honor Magic V2 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneği yaklaşık 70 bin TL seviyesinden satışa çıkmıştır.

Honor Magic V2 Özellikleri

Qualcomm’un güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 2’nin güç verdiği Honor Magic V2, yüksek performansı ve katlanabilir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Telefonun dış ekranı 6,43 inç büyüklüğünde, dış ekranı ise 7,92 inç büyüklüğündedir. OLED teknolojisiyle üretilmiş ekranların yenileme hızı ise 120 Hz’dir. Honor Magic V2 kamera kısmında ise önde 4K çözünürlükle 30 FPS video kaydı imkanı sunan 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer almaktadır.

Cihazın arka kamera adasında ise üç kamera yer almaktadır Honor güçlü katlanabilir telefon kamera özellikleri; OIS destekli 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 20 MP telefoto kamera şeklindedir.

Honor katlanabilir telefon Magic V2 Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemi barındırmaktadır. Batarya kısmında ise 66 W hızlı şarj desteği ile 5000 mAh kapasiteli bir batarya bulunmaktadır. Cihazın tüm özelliklerini liste şeklinde vermek gerekirse: