Honor Magic V3 Çok Yakında Satışa Hazırlanıyor!

Honor, son zamanlarda Honor Magic V3’ü 12 Temmuz’da tanıtacağını duyurdu. Bu yeni model, geçen yılın en ince katlanabilir telefonu olarak ün kazanan Magic V2‘nin yerini alacak. Bugün marka, Magic V3’ün tasarımını ilk kez gösteren bir resim yayınladı.

Yayınlanan resim, Honor Magic V3’ün arka panelinin deri kaplama olduğunu gösteriyor, bu da lüks bir his ve geliştirilmiş tutuş deneyimi sağlıyor. Büyük ve yuvarlak bir kamera modülü, sekizgen metalik altın bir çerçeve ile çevrili olarak dikkat çekiyor. Dikey konumlandırılmış bir LED flaş ve periskop telefoto sensörü de dahil olmak üzere üç kamera sensörü bulunuyor.

Telefonun yanları ince ve muhtemelen metal yapıdan, bu da genel dayanıklılığı ve yüksek kaliteli estetiği artırıyor. Magic V2 gibi yanda monte parmak izi tarayıcısını da içeriyor. Şirket ayrıca telefonun inceliğine de işaret etmiş ve önceki modelinden daha ince olduğunu iddia etmiş. Genel olarak, Magic V3 üst düzey bir görünüme sahip.

Rapora göre, Magic V3’ün kamera modülü 50 megapiksel ana kamerayı içeriyor ve periskop telefoto kamerası 3.5x optik zoom desteği sunuyor. İçeride, Magic V3 Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanacak. Ayrıca 66W hızlı şarjı desteklemesi ve uydu bağlantısı sunması bekleniyor. V3’ün diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

Honor ayrıca Magic V3 ile birlikte Honor Magic Vs3’ü de duyuracak. Vs3, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Yeni katlanabilirlerin yanı sıra, Honor 12.3 inç ekranlı Honor MagicPad 2 tablet ve Honor MagicBook Art 14 dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.