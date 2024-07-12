Honor Magic V3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor Magic V3’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte marka, Magic V3 katlanabilir telefonunu da tanıttı. Bu, yeni cihazlar arasında daha pahalı olan model olarak karşımıza çıkıyor. Üst düzey amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor ve yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Fold 6‘yı önemli ölçüde fiyat olarak geride bırakıyor. Magic V3, geçen yılın Magic V2 modelinin yerini alarak geldi, ki o zaman dünyanın en ince yatay katlanabilir telefonu olarak taçlandırılmıştı. Ancak en son sunumunda marka, cihazı daha hafif ve ince hale getirerek bir adım daha attı.

Honor, Magic V3’ü önceki modelinden daha hafif yaparak kendini bir kez daha yenmiş durumda. Katlandığında 9.2mm kalınlığında (kamera çıkıntısı hariç) ve açıldığında 4.35mm kalınlığında olan bu telefon, sadece 226 gram ağırlığında. Boyutlardaki bu azalma oldukça takdire değer ve katlanabilir telefonu birçok düz ekranlı telefona denk kılıyor. Marka, cihazın menteşesinin şimdiye kadar yapılmış en ince olduğunu iddia ediyor ve 2.84mm kalınlığında olduğunu belirtiyor. Bu mentebe 500,000 kat açılıp kapanmaya dayanıklı olarak derecelendirilmiş.

Honor Magic V3, arka panelinde sekizgen şekilli bir kamera ile geliyor. Güç düğmesi aynı zamanda ultrasonik bir parmak izi tarayıcı olarak görev yapıyor. Ayrıca, cihaz 7 serisi alüminyum alaşım çerçeveye sahip. Cihaz, 2.5 metreye kadar su geçirmez olan IPX8 sertifikası da vaat ediyor.

Ekran özelliklerine gelindiğinde, Honor Magic V3’ün kavisli kenarlarla donatılmış 6.43 inç ana ekranı FHD+ çözünürlük sunuyor. İçeride ise, 2,344 x 2,156 piksel çözünürlüğe sahip 7.92 inç bir ekran bulunuyor. Her iki ekran da 120Hz LTPO yenileme hızına, Dolby Vision, HDR Vivid ve stylus desteğine sahip. Honor, cihazın 5,000 nit zirve parlaklığı sunduğunu söylüyor, ancak bu rakamın her iki ekranda da geçerli olup olmadığı net değil.

Fotoğrafçılık bölümünde Honor Magic V3, üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Bu, OIS destekli 50MP 1/1.56 inç ana sensör, 40MP ultra geniş açılı lens ve 100x dijital zoom ve OIS desteği sunan 50MP periskop telefoto ünitesinden oluşuyor. Cihaz, selfieler ve video görüşmeleri için iç ve dış ekranlarda bulunan 20MP sensörle geliyor. Honor, Harcourt portre modunun Ağustos ayında sunulacağını belirtiyor.

Teknik özelliklere gelince, Honor Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından güçlendiriliyor. En fazla 16GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi sunuyor. Marka, ince bir profilde olmasına rağmen dahili olarak bir titanyum ısı dağıtma sistemi de eklemiş. Katlanabilir telefon, 5,150mAh batarya ile destekleniyor ve 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Yazılım açısından, MagicOS 8 üzerinde çalışıyor ve çeşitli yapay zeka özellikleri, akıllı özel arama, paralel alan gibi özelliklere sahip.

Honor Magic V3 ayrıca, hücresel ağ olmadığında metinlerinizi uydu üzerinden gönderebileceğiniz iki yönlü uydu iletişimi paketliyor. Ayrıca, ağı güçlendirmek için bir RF geliştirme çipi ve güvenlik çipi de bulunuyor.

Honor Magic V3, 1240 dolardan başlayan fiyatka satışa çıktı. Cihaz, Silk Road Dunhuang (kahverengi), Qilian Snow (beyaz), Tundra Green (yeşil) ve Velvet Black (siyah) renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Bu katlanabilir telefonun önceki modeli gibi uluslararası pazarlara da sunulması bekleniyor.