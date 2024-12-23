Honor Magic V3 Türkiye’de Satışa Çıktı, İşte Fiyatı!

Honor birkaç ay önce Honor Magic V3’ü tanıtmış ve Avrupa ve benzeri gibi pazarlarda satışa sunmuştu. Amiral gemisi telefonlar arasında yer alan cihaz performansı kadar inceliği ile de dünya çapında bir ilke imza attı. Honor Magic V3 dünyanın en ince katlanan telefonu olarak kayıtlara geçmiş oldu. Şimdi ise bu üst segment katlanabilir telefon Honor Magic V3 Türkiye’de satışa çıktı. İşte cihazın fiyatı ve özellikleri.

Honor Magic V3 Türkiye’de Satışa Çıktı

Ülkemizde merakla beklenen Honor’ın katlanabilir telefonu Honor Magic V3, sonunda Türkiye’de de satışa çıktı, üstelik ön sipariş sürecine özel kampanyalarla. Geçtiğimiz Eylül ayında küresel lansmanı yapılan Honor Magic V3, globalde en ince katlanabilen telefon olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra cihaz teknik özellikleri ve tasarımı ile de kullanıcının oldukça dikkatini çeken akıllı telefonlardan biri oldu.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Honor Magic V3 özelliklerinden birazdan bahsedeceğiz ancak öncelikle “Honor Magic V3 Türkiye fiyatı ne kadar” sorusunun cevabını verelim. Cihaz ülkemizde yaklaşık 90 bin TL’lik bir fiyatla satışa çıkarıldı ve ön satış dönemine özel bazı kampanyalarla birlikte sunulmakta. Bu kapsamda 23 Aralık 2024 ile 23 Ocak 2025 tarihleri arasında Honor Magic V3 için 10 bin TL’lik kupon hediye edilmekte ve bununla birlikte 6 bin TL’lik de takas desteği sunulmakta.

Amiral gemisi telefon grubunda yer alan ve tasarımıyla ön plana çıkan Honor Magic V3 satın almayı düşünüyorsanız, 23 Ocak 2025 tarihine kadar almakta fayda var zira bu tarihe kadar kupon desteğinden faydalanabilirsiniz. Globalde yoğun bir ilgi gören Honor Magic V3 özelliklerine bakalım…

Honor Magic V3’ün öncelikle tasarım özelliklerine değinecek olursak; katlanmış haldeki kalınlığının 9,2 mm ve ağırlığının da 226 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bu nitelikleri ile katlanan telefonların en hafifi ve en incesi olduğunu belirtelim. Zira katlanan telefonlar yapı itibarı ile normal telefonlardan daha kalın ve ağır oluyor. Bu bakımdan Honor Magic V3 son derece avantajlı diyebiliriz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci, 5150 mAh Batarya!

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olan Honor Magic V3, 5150 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Aslında cihaz ince olduğu için batarya kapasitesinin de düşük olması beklenir ancak Honor, tasarımı iyileştireceğim derken pilden feragat etmemiş. Cihazın kapak ekranı 6,43 inç, ana ekranı ise 7,92 inç büyüklüğünde OLED panel barındırmakta. RAM ve depolama alanı kısmına baktığımızda ise 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanına sahip olduğunu belirtelim.

Honor Magic V3 kamera tarafında da son derece tatmin edici niteliklere sahip; cihaz üçlü arka kamera kurulumunda 50 MP’lik geniş açı, 50 MP’lik periskop kamera ve 40 MP’lik de ultra geniş açı sensörüne sahip. Cihazın iç ve dış ekranlarında 20 MP çözünürlüklü sensörler yer almakta. Akıllı kullanıcı deneyimine ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan Honor Magic V3 özelliklerini kısaca listeleyelim: