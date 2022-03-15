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Honor Magic4 Ultimate Edition 17 Mart’ta çıkıyor

Honor Magic 4 serisi geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Şimdi ise serinin son ve yakışıklı üyesi Ultimate Edition 17 Mart'ta çıkıyor. İlk bakışta diğer kardeşlerine göre fark edilen özelliği kamerası olacak.

Ahmet Ekinler

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Honor Magic4 Ultimate EHonor Magic4 Ultimate Edition

Honor, Magic4 ve Magic4 Pro‘dan oluşan Magic4 serisini zaten tanıttı ancak yine de kendi pazarında yeni bir Magic4 Ultimate Edition/Pro+ modelini duyuracağı bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Etkinlik 17 Mart‘ta gerçekleşecek. Sağlanan tanıtımlara dayanarak Magic4 Ultimate Edition, Magic4 Pro‘dan daha büyük bir ana kamera sensörü getirecek ancak hala gerçek özelliklerini bilmiyoruz.

İlgili bir haberde, Çin’in TEENA ajansı Magic4(CMA-AN40), Magic4 Pro (VNE-AN00) ve Magic4 Ultimate Edition (LGE-AN20) olduğuna inanılan üç yeni Honor telefon bilgisi aldı. Ne yazık ki, özellikler sayfası henüz doldurulmadığı için herhangi bir ek ayrıntı alamıyoruz. Bazı söylentiler, yeni cihazın Magic4 Pro‘dakinden daha büyük özel bir Sony sensörü getireceğini, diğer özelliklerin ise mevcut Pro ile aşağı yukarı eşleşeceğini öne sürüyor.

Honor Magic4 Ultimate Edition‘a ait paylaşılan poster niteliğindeki görseller.

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KaynakGsmarena

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