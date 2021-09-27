Honor MagicBook 16 ve Honor MagicBook 16 Pro Tanıtıldı!

Dün, Çin’deki Honor Life lansman etkinliğinde marka, üç dizüstü bilgisayar duyurdu. Bunlardan biri, birkaç saat önce ele aldığımız Honor MagicBook V 14 idi. Bu yazımızda, Honor MagicBook 16 ve Honor MagicBook 16 Pro’nun yer aldığı Honor MagicBook 16 serisine bir göz atalım.

Honor MagicBook 16 ve Honor MagicBook 16 Pro

Honor MagicBook 16 serisindeki iki model neredeyse birbirinin aynısı. İkisi arasındaki tek büyük fark, Pro modelinde özel bir GPU’nun olmasından kaynaklanıyor. Adlarından da anlaşılacağı gibi ikili, 1920 x 1080 piksel (FHD), 137 PPI, 144Hz yenileme hızı ve 1000:1 kontrast oranına sahip 16,1 inç IPS LCD panel sunuyor. Bu mat ekran 16:9 en boy oranına, 170 derece görüş açısına ve %87,3 ekran-gövde oranına sahip. TÜV Rheinland sertifikalı ekran, %100 sRGB renk gamını ve 300 nit parlaklığı destekliyor.

Her iki dizüstü bilgisayar da 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD ile eşleştirilmiş bir AMD Ryzen 7 5800H işlemci tarafından destekleniyor. Ek olarak, Pro modeli NVIDIA GeForce GTX 1650 ve NVIDIA GeForce RTX 3050 özel GPU sürümleriyle geliyor. Öte yandan, standart model de daha az güçlü bir AMD Ryzen 5 5600H işlemci tarafından destekleniyor ancak RAM ve depolama aynı.

Ayrıca dizüstü bilgisayarlar, izleme dörtgeni, 720p HD web kamerası ve parmak izi sensörüne sahip tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Ayrıca çift hoparlöre, çift mikrofona ve Honor Magic-Link (Çoklu Cihaz İşbirliği) için NFC’ye sahip.

Bağlantı cephesinde, bilgisayarlar çift bantlı WiFi 6, Bluetooth 5.1, 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 Gen1 (Tip-A), 2 x USB 3.2 Gen1 (Tip-C) ve 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte geliyor. Son olarak Honor MagicBook 16 serisi, Microsoft Windows 10 Home Edition ve 65 W hızlı şarj desteğine sahip 56 Whr pil sunuyor. Fiyat ise yaklaşık 1300 dolardan başlıyor.