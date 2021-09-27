Honor MagicBook V 14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, son lansman etkinliğinde MagicBook serisinin altında Honor MagicBook V 14 de dahil olmak üzere birkaç dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Bu, Honor’un Intel Evo platform sertifikalı ilk dizüstü bilgisayarı ve Windows 11 ile yüklenmiş olarak gelen dünyadaki ilk dizüstü bilgisayar.

Honor MagicBook V 14

Honor MagicBook V 14, 3:2 en boy oranı, 2.5K ekran çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızı ile 14,2 inç LTPS LCD ekrana sahip. %100 sRGB renk gamını kapsıyor, 1,07 milyar renk gösteriyor ve maksimum 400 nit parlaklık sunuyor.

İlginç bir şekilde dizüstü bilgisayar, görüntülü aramaların kalitesini artırmak için ISP çipli 5 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip. Ayrıca dört hoparlör ve dört mikrofonun yanı sıra yönlü alma desteği ve 5 metre uzak alan algılaması ile birlikte geliyor.

Cihaz Intel Core i5-1132H işlemci tarafından desteklenirken, üst düzey model Core i7-11390H işlemci tarafından desteklenen bir model daha vaat ediyor. Grafik işleme kısmında ise NVIDIA MX450 GPU‘dan yardım alıyor. Bellek yapılandırmasına gelince Honor, cihaza 16GB RAM ve 512GB NVMe depolama alanı sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, ısı dağılımı için çift fan ve çift ısı borusu ile birlikte geliyor. Ayrıca, şirketin 0,7 saniyede cihazın kilidini açabileceğini iddia ettiği güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü de var.

Şirket, Honor MagicBook V 14’teki klavyenin 1,5 mm tuş vuruşuna sahip olduğunu ve tuş kapaklarının, leke tutmaz ve yağdan koruma sağlamak için aşınmaya dayanıklı olduğu iddia edilen cilt dostu reçine ile kaplandığını söylüyor.

6 Ekim’den itibaren satın alın alınabilecek üç farklı modelin fiyatı yaklaşık 960 dolardan başlıyor. Ayrıca Yıldız Grisi ve Buzul Gümüş adlı iki renk seçeneği vaat ediyorlar.

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