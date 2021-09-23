Honor Magicbook V14’ün Ekran Detayları Ortaya Çıktı!

Honor, 26 Eylül’de MagicBook 16 Pro, Honor Wisdom Screen X2 gibi birden fazla cihazı tanıtacağı Smart Life ürün lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri, 5MP çift kamera kurulumuna sahip bir Windows dizüstü bilgisayar olan Honor MagicBook V 14. Ve şimdi, bununla ilgili bazı detaylar sızdırıldı.

Kaynağımıza göre bazı kullanıcılar, Honor MagicBook V 14 hakkında birkaç çizim ve başka ayrıntı sağladı. Eskizler, dizüstü bilgisayarın son derece dar çerçeveli geniş bir ekranla donatılacağını ve dolayısıyla oldukça yüksek bir ekran elde edileceğini gösteriyor.

Dizüstü bilgisayar ayrıca bir dokunmatik ekranla gelecek ve ‘R2 yuvarlatılmış köşeler’ gibi üst düzey özelliklere sahip olacak. Daha önce Honor, yaklaşmakta olan MagicBook V 14 dizüstü bilgisayarın 5 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip olacağını doğrulamıştı.

Şirket bunu henüz doğrulamamış olsa da, geniş açılı bir kamera sensörünün normal bir kamera ile birlikte daha geniş bir görüş alanı sunmasını bekliyoruz. Cihazın Windows 11 desteğiyle geleceği söyleniyor.

Ayrıca bkz: Honor, Yeni Fotoğrafçılık Teknolojisini Tanıttı