Honor Pad X8 Bugün Görücüye Çıktı!

Honor kısa süre önce Çin pazarında Honor X40 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Marka, akıllı telefonun yanı sıra Honor Pad X8 adlı yeni bir tableti de tanıttı.

Pad X8, 1920×1200 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı, 224PPI piksel yoğunluğu ve %80,6 ekran-gövde oranına sahip 10.1 inç LCD ekranla geliyor. Ekran paneli, aynı anda 10 dokunuşa kadar çoklu dokunma özelliği vaat ediyor. 240,2 × 159 × 7,55 mm ölçülerinde ve 460 gram ağırlığında.

Tablet, 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemciyle geliyor. Ayrıca bellek genişletme için bir SD kart yuvası da var. Pad X8, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 ile çalışıyor. Tam olarak şarj olması yaklaşık üç saat süren 5100mAh pil içeriyor.

Alüminyum gövdeye sahip ve 2.2cc geniş ses boşluğunda 1620 çift büyük hoparlör vaat ediyor. Honor Histen ses efektlerini de destekliyor. Bağlantı cephesinde, tablet Bluetooth 5.1 ve WiFi 802.11 a/b/g/n/ac sunuyor ve 3,5 mm kulaklık girişini de desteklemiyor.

Honor Pad X8 şafak mavisi ve nane yeşili renklerinde, 185 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıktı.