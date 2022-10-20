Honor Play 40 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor kısa süre önce Snapdragon 888 işlemciye sahip Honor X40 GT akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi de markanın Honor Play 40 Plus adında düşük fiyatlı bir 5G telefonu satışa çıktı.

Honor Play 40 Plus

Telefon, su damlası çentikli 6.74 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekranın en boy oranı 20:9 ve yenileme hızı 90Hz. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğe dayanıyor.

Cihazda Dimensity 700 işlemci ve 6.000 mAh pil bulunuyor. Honor’a göre, tamamen şarj olduğunda 23 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor. Telefon 22,5W hızlı şarj için destek taşıyor.

Play 40 Plus, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Cihaz, Magic UI 6.1 ile Android 12 işletim sistemi desteği taşıyor.

Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı kamera var.

Cihazın diğer bazı özellikleri arasında yansa bir parmak izi tarayıcı, 5G desteği, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Son olarak, cihaz 8.27 mm’lik ince bir profile sahip ve yaklaşık 196 gram ağırlığında. Fiyatı ise 165 dolardan başlıyor.