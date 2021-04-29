Honor Play 5, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Honor, geçen hafta Çin’de Honor Play 5T Life (diğer adıyla Play 5T Youth) akıllı telefonunu duyurdu. Kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin yakında Honor Play 5 adında yeni bir telefon piyasaya süreceğini ortaya çıkardı. Kaynagımız ayrıca cihazın bir görüntüsünü de paylaştı.

Görüntü, Honor Play 5‘in ön tarafında bir su damlası çentiğine sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun kenarları yuvarlatılmış köşelere sahip düz görünüm sunuyor. Kare kamera modülünde dört kamera ve bir LED flaş bulunuyor ve 64 megapiksel ana kamera içeriyor.

Play 5’in üst kenarında bir mikrofon ve sol kenarında bir SIM tepsisi bulunuyor. Yayın ayrıca, cihazın 66W hızlı şarj için destek taşıyacağını ortaya koydu. Cihazın diğer özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak, kullanıcılara Play 5T Youth’tan daha iyi özellikler sunması bekleniyor.

Honor Play 5T Youth, su damlası çentik ile 6.6-inç IPS LCD HD + ekrana sahipti. Ön kamerası 8 megapiksel ve arka kamera kurulumu 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüyle donatılmıştı.

Play 5T Youth, Helio P35 yonga setiyle birlikts 6 GB RAM’e sahipti. 128 GB dahili depolama ve ek depolama için bir microSD kart yuvası ile birlikte geldiğini de belirtelim. Yeni Honor Play 5 telefonu için sabırsızlanıyoruz.