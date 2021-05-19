Honor Play 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor Play 5 akıllı telefon bugün satışa sunuldu. Tasarım ve teknik özellikler açısından, Huawei Nova 8 SE‘ye benzeyen cihaz, geçen yıl Kasım ayında duyurulan Dimensity 800U işlemciden güç alıyor. İşte Honor Play 5’e dair bilmeniz gereken her şey…

Honor Play 5

Honor Play 5, 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,53 inç OLED ekrana sahip. Ekrandaki su damlası çentiği, 16 megapiksellik bir selfie kamerası barındırıyor. Honor Play 5’in arka tarafında bulunan kare kamera modülünde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaş bulunuyor. Akıllı telefon, Magic UI 4.0 tabanlı Android 10 OS ile çalışıyor.

Dimensity 800U işlemciyle çalışan Honor Play 5, LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama ile birlikte geliyor. 66W hızlı şarjı destekleyen 3.800mAh pilden güç alıyor. Güvenlik için Play 5, ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı gibi olağan bağlantı özellikleri de Play 5’te mevcut.

Honor Play5, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki seçenekle satışa sunuldu. Bu modellerin fiyatı sırasıyla 326 dolar ve 358 dolar. Play 5’in ilk satışları 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Telefonda gradyan, mor ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.