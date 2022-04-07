Honor Play 6T ve Play 6T Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor bugün sanal bir lansman gerçekleştirdi ve Play serisinin bir parçası olan iki yeni telefonu duyurdu: Honor Play 6T ve biraz daha güçlü Play 6T Pro. Her ikisi de 5G özellikli Dimensity işlemcilere ve cazip fiyatlara sahip. Gelin bu telefonlara yakından göz atalım.

Honor Play 6T

Honor Play 6T, 5MP kamera için üstte su damlası çentiği bulunan 6,7 inç LCD ekrana sahip. Dimensity 700 işlemci desteği ve 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğine sahip.

Arka kısımda Honor’un telefonlarında henüz görmediğimiz yeni bir tasarım ve 13MP ana sensör yer alıyor. Ayrıca birkaç 2MP yardımcı kamera ve bir LED flaş var. Telefon, Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 ile birlikte geliyor. Play 6T, 5.000 mAh pile sahip.

Telefon Siyah, Mavi ve Gümüş renklerde, yaklaşık 190 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıkacak.

Honor Play 6T Pro

Honor Play 6T Pro’nun ön tarafında başka bir 6,7 inç LCD panel var. Ancak bu, 8MP kamera ve 1080p çözünürlük için bir delik içeriyor. Dimensity 810 işlemci ve 8GB RAM desteğine sahip.

Arkadaki iki kamera 48MP ve 2MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca tasarım tanıdık geliyor. Açıkçası bize iPhone 12 ve iPhone 13’ü hatırlatıyor. Honor Play 6T Pro ayrıca Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 ile birlikte geliyor. Pil 4.000 mAh şarja sahip ve 40W hızlı şarj ile geliyor.

Honor, telefonu 220 dolar karşılığında 128 GB depolama alanıyla Gümüş, Siyah ve Pembe renklerde görücüye sundu.