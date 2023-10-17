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Honor Play 8T 18 Ekim’de gelecek

Bugün bir sızıntı kaynağı, Honor Play 8T'nin resmi posterini yayınladı ve 18 Ekim'de Çin'de çıkışını doğruladı. Görünüşe göre cihaz, yakın zamanda Çin pazarında bu ayın başlarında piyasaya sürülen Honor Play 50 Plus'a oldukça benzeyecek.

Ahmet Ekinler

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Honor Play 8T 18 Ekim'de gelecek

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Honor, en yeni akıllı telefonu Play 8T‘yi tanıtmak üzere 18 Ekim’de yapılması planlanan lansmana hazırlanıyor. Bu cihazı diğerlerinden ayıran şey, 6.000 mAh‘lik sağlam bataryası ve onu batarya ömrü departmanında öne çıkarması. Telefon 12/256 GB bellek seçeneğiyle satışa sunulacak ve arka yüzünde çift kamera kurulumu yer alacak; ana kamera 50 MP gibi etkileyici bir değere sahip.

Ayrıca, yayınlanan resmi görüntü, kullanıcıların selfie çekebilmelerini ve kolaylıkla görüntülü görüşme yapabilmelerini sağlamak için bir deliğin arkasına gizlenmiş tek bir ön kameranın varlığını da doğruluyor.

İlginç olan, Play 8T’nin reklamı yapılan 850 nit parlaklık da dahil olmak üzere birçok özelliğini Honor Play 50 Plus ile paylaşmasıdır. İki telefon farklı tasarımlara sahip ancak aynı iç donanımı paylaşıyor. Bu durum, bir varyantın Çin’deki çevrimiçi pazar için, diğerinin ise fiziksel ve harç perakende mağazaları için tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor.

Benzer cihazları küçük farklılıklarla sunma uygulaması Honor için yeni değil. Honor Play 7T ve Honor Play 40 Plus gibi önceki modellerde de benzer bir strateji uygulamışlardı; temelde aynı Dimensity ürünü olsa bile, birincil ayrım genellikle yonga setinin adında yatıyor.

Fiyatlandırmaya gelince, Honor Play 50 Plus CNY1,399 fiyat noktasından piyasaya sürüldü, bu da 200 $’dan daha az bir fiyat anlamına geliyor. Honor Play 8T’nin tam fiyatı 18 Ekim’deki etkinlik sırasında resmi olarak açıklanacak olsa da, benzer bir fiyat aralığında olması bekleniyor ve bu da onu bütçe bilincine sahip tüketiciler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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