Honor telefonlara MagicOS 8.0 güncellemesi 2024'te geliyor. Android 14 tabanlı güncelleme pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

Honor yeni güncellemesini 10 Ocak’ta duyurdu. Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 güncellemesi ile Honor telefonlara pek çok yenilik geliyor. Bu değişimler arasında ara yüz değişikliği, MagicLM özelliği, Magic Portal özelliği de yer almakta. Honor telefonlara MagicOS 8.0 güncellemesi 2024’te geliyor. Bu yeni gelişmelerin yanı sıra marka, Android Beta programına dahil edilen Honor telefonları da duyurdu. Markanın açıklamaları detaylı bir şekilde içeriğimizde…

Honor Telefonlara MagicOS 8.0 Güncellemesi 2024’te Gelecek

Android 14 temelini kullanan Honor Magic OS 8.0 güncellemesi Honor telefonlara pek çok yenilik getirmekte. Bunlardan ilki MagicLM özelliği. Bu özellik telefon içi büyük dil modeli sağlıyor. Yani, MagicLM özelliği sayesinde kullanıcı, kişisel asistan özelliklerine ulaşım, dil istemleri ile video oluşturma ve benzeri gibi yapay zeka işlerini telefonda yapabilecek. İleri teknoloji yapay zeka, bir videoda belirtilen bir kareyi bulabilecek.

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Honor’ın 2024 güncellemesinde karşımıza çıkan önemli özelliklerden biri de Magic Portal. Bu özellik sayesinde yalnızca kaydırma ile uygulamalar ya da cihazlar arasında geçiş yapılabilmekte ve bununla birlikte servilere erişim sağlanabilmekte. Marka bu özelliği, amaç tabanlı kısa yol önerisi olarak tanımlıyor. Magic Portal özelliği Çin’de onlarca uygulamada çalışabilmekte.

Bu özelliği bir örnekle açıklamak gerekirse; kullanıcı mesajlar kısmında yer alan bir restoran rezervasyonu bağlantısını sürükleyerek haritalar uygulamasına bıraktığında direkt yol tarifini alabilecek. Bu özellik Honor telefonların farkını artıracak diyebiliriz.

Honor Magic OS 8.0 Güncellemesi ile Gelen Parallel Spaces Özelliği

Honor güncellemesi ile gelen bir diğer özellik ise ara yüz değişikliği. Yeni sürümde amaca yönelik ara yüz ön plana çıkmakta. Bu özellik sayesinde kullanıcının alışkanlıklarına yönelik olarak uygulama ya da servis önerileri yapılabilmekte. Bununla birlikte telefon ara yüzünde hız iyileştirmeleri de yapılmış durumda.

Honor MagicOS 8.0 sürümü ile birlikte kaynağın daha az enerji tüketimi sağlanmış ve cihaza ana ekran özelleştirme seçenekleri getirilmiş durumda. Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise Parallel Spaces özelliği. Bu özellik ile de telefonda herhangi bir uygulamanın 2 örneği de çalıştırılabilecek. Bunların yanı sıra herkesin oldukça hoşuna gidecek bir özellik daha mevcut ki; reklam engelleme özelliği. Bu yenilik de telefonun yeni güncellemesi ile gelecek. Söz konusu reklam engelleme özelliği ile pop – up reklamların gösterilmesi engellenebilecek.

Honor MagicOS 8.0 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak ve Hangi Modellerde Geçerli Olacak?

Honor’ın açıklamasına göre MagicOS 8.0 güncellemesi Honor Magic 6 serisi ile beraber çıkacak. Honor Magic 6 serisinin ise 11 ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenmekte. Marka, yeni güncellemenin tanıtımında MagicOS 8.0 beta sürümünün hangi cihazlara hangi tarihlerde geleceğini de deklare etti. İşte o cihazlar ve güncellemenin geleceği tarihler:

Ocak ayında güncelleme gelecek cihazlar:

Honor Magic5 Ultimate Edition

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

Honor Magic4 Ultimate Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Şubat ayında güncelleme gelecek cihazlar:

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs2

Honor Magic

Magic V

V Purse

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Mart ayında güncelleme gelecek cihazlar:

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Nisan ayında güncelleme gelecek cihazlar:

Honor 70 Pro +

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Mayıs ayında güncelleme alacak cihazlar: