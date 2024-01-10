Honor yeni güncellemesini 10 Ocak’ta duyurdu. Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 güncellemesi ile Honor telefonlara pek çok yenilik geliyor. Bu değişimler arasında ara yüz değişikliği, MagicLM özelliği, Magic Portal özelliği de yer almakta. Honor telefonlara MagicOS 8.0 güncellemesi 2024’te geliyor. Bu yeni gelişmelerin yanı sıra marka, Android Beta programına dahil edilen Honor telefonları da duyurdu. Markanın açıklamaları detaylı bir şekilde içeriğimizde…
Honor Telefonlara MagicOS 8.0 Güncellemesi 2024’te Gelecek
Android 14 temelini kullanan Honor Magic OS 8.0 güncellemesi Honor telefonlara pek çok yenilik getirmekte. Bunlardan ilki MagicLM özelliği. Bu özellik telefon içi büyük dil modeli sağlıyor. Yani, MagicLM özelliği sayesinde kullanıcı, kişisel asistan özelliklerine ulaşım, dil istemleri ile video oluşturma ve benzeri gibi yapay zeka işlerini telefonda yapabilecek. İleri teknoloji yapay zeka, bir videoda belirtilen bir kareyi bulabilecek.
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Honor’ın 2024 güncellemesinde karşımıza çıkan önemli özelliklerden biri de Magic Portal. Bu özellik sayesinde yalnızca kaydırma ile uygulamalar ya da cihazlar arasında geçiş yapılabilmekte ve bununla birlikte servilere erişim sağlanabilmekte. Marka bu özelliği, amaç tabanlı kısa yol önerisi olarak tanımlıyor. Magic Portal özelliği Çin’de onlarca uygulamada çalışabilmekte.
Bu özelliği bir örnekle açıklamak gerekirse; kullanıcı mesajlar kısmında yer alan bir restoran rezervasyonu bağlantısını sürükleyerek haritalar uygulamasına bıraktığında direkt yol tarifini alabilecek. Bu özellik Honor telefonların farkını artıracak diyebiliriz.
Honor Magic OS 8.0 Güncellemesi ile Gelen Parallel Spaces Özelliği
Honor güncellemesi ile gelen bir diğer özellik ise ara yüz değişikliği. Yeni sürümde amaca yönelik ara yüz ön plana çıkmakta. Bu özellik sayesinde kullanıcının alışkanlıklarına yönelik olarak uygulama ya da servis önerileri yapılabilmekte. Bununla birlikte telefon ara yüzünde hız iyileştirmeleri de yapılmış durumda.
Honor MagicOS 8.0 sürümü ile birlikte kaynağın daha az enerji tüketimi sağlanmış ve cihaza ana ekran özelleştirme seçenekleri getirilmiş durumda. Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise Parallel Spaces özelliği. Bu özellik ile de telefonda herhangi bir uygulamanın 2 örneği de çalıştırılabilecek. Bunların yanı sıra herkesin oldukça hoşuna gidecek bir özellik daha mevcut ki; reklam engelleme özelliği. Bu yenilik de telefonun yeni güncellemesi ile gelecek. Söz konusu reklam engelleme özelliği ile pop – up reklamların gösterilmesi engellenebilecek.
Honor MagicOS 8.0 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak ve Hangi Modellerde Geçerli Olacak?
Honor’ın açıklamasına göre MagicOS 8.0 güncellemesi Honor Magic 6 serisi ile beraber çıkacak. Honor Magic 6 serisinin ise 11 ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenmekte. Marka, yeni güncellemenin tanıtımında MagicOS 8.0 beta sürümünün hangi cihazlara hangi tarihlerde geleceğini de deklare etti. İşte o cihazlar ve güncellemenin geleceği tarihler:
Ocak ayında güncelleme gelecek cihazlar:
- Honor Magic5 Ultimate Edition
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic5
- Honor Magic4 Ultimate Edition
- Honor Magic4 Pro
- Honor Magic4
Şubat ayında güncelleme gelecek cihazlar:
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor Magic Vs
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic
- Magic V
- V Purse
- Honor Magic3 Ultimate Edition
- Honor Magic3 Pro
- Honor Magic3
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
Mart ayında güncelleme gelecek cihazlar:
- Honor 90 Pro
- Honor 90
- Honor 80 Pro
- Honor 80 GT
- Honor 80
Nisan ayında güncelleme gelecek cihazlar:
- Honor 70 Pro +
- Honor 70 Pro
- Honor 70
- Honor 60 Pro
- Honor 60
- Honor 50 Pro
- Honor 50
Mayıs ayında güncelleme alacak cihazlar:
- Honor X50 GT
- Honor X50 Pro
- Honor X50
- Honor X40 GT
- Honor X50i+
- Honor X50i