Honor X20, 5G Dimensity 900, 120Hz Ekran ve 66W Şarj ile Resmiyet Kazandı

Honor, dün Magic3 serisi akıllı telefonlarını tanıttı ve bunların yanı sıra şirket, X20 5G‘yi de duyurdu.

Honor X20 5G, Dimensity 900 yonga seti tarafından desteklenmektedir, Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 arayüzünü çalıştırır ve üç bellek yapılandırmasıyla birlikte gelir – 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB. Bununla birlikte, telefonun dahili depolama alanını kullanarak RAM’i neredeyse 2 GB genişleten sanal RAM genişletmeyi de destekler.

X20 5G, 16MP selfie kamerası için sol üst köşede hap şeklinde bir deliğe sahip 6.67″ FullHD+ 120Hz LCD’nin etrafına inşa edilmiştir. Ve arka tarafta, 64MP ana, 2MP makro 2MP derinlik lensi ile üç kamera barındıran dairesel bir ada görüyoruz. Ayrıca akıllı telefon, EIS özelliğine sahiptir ve ön ve arka kameralarla aynı anda video kaydetmenizi sağlayan çift taraflı kaydı destekler.

Akıllı telefonda 4.300 mAh pil bulunuyor ve Honor, birlikte verilen 66W hızlı şarj cihazıyla 15 dakikada %50’ye çıkabileceğini söylüyor.

Honor X20 5G‘nin geri kalan özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C, yana monte parmak izi tarayıcı ve 5G bağlantısı bulunur.

Honor X20 5G‘nin üç renk seçeneği var ve Çin’de şirketin resmi web sitesi aracılığıyla satın alınmaya hazır. 6GB/128GB varyantı 1.899 CNY (295$/250$), 8GB/128GB modeli 2.199 CNY (340$/290$) ve 8GB/256GB versiyonu 2.499 CNY (385$/330 €) olarak fiyatlandırılmıştır.