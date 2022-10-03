Honor X40 GT Kasım’da Piyasaya Sürülecek

Honor X40 serisi resmi olarak geçen ay piyasaya sürüldü ve şimdi aileye üçüncü bir telefonun katıldığına dair raporlarımız var – Honor X40 GT. İsim, hafta sonu Çin sosyal medyasında ortaya çıktı ve telefonun Snapdragon 888 ile geleceğini bildiren çok sayıda sızıntı kaynağı vardı.

Yonga seti, 2021’in başlarındaki amiral gemileri arasında en popüler olanıydı ve güçlü bir 2.84 GHz Cortex-X1 CPU çekirdeği, 2.42 GHz’de üç Cortex-A78 çekirdeği ve 1.8 GHz’de dört verimli Cortex-A55 birimi getiriyor.

Honor X40 GT’nin orta seviye X serisindeki performans akıllı telefonu olduğu söyleniyor ve bu ay duyurulacak. Bununla birlikte, telefonun gelişi, diğer iki iddia edilen lansman tarafından gölgelenebilir: Honor 80 serisi ve katlanabilir Magic V2.

Honor X40 özellikleri

Honor X40, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekrana sahip. Snapdragon 695 destekli cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla donatılmıştır. 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil içerir. 8 megapiksel ön kameraya ve 50 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kameraya sahip. Çin’de 1.499 Yuan (yaklaşık 210$) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.